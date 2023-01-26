Elektrik fiyatları düşecek! EPDK Başkanı açıkladı

Enerji Piyasaları Denetleme Kurumu Başkanı Yılmaz, sanayi elektriğinde yüzde 12 indirim olacağını duyurdu. Yılmaz, indirim için Şubat ayını işaret etti.

EPDK, enerji tavan fiyatlarında indirime gitti. Bu gelişme sonrası EPDK Başkanı Yılmaz'dan açıklama geldi. Yılmaz, sanayicilere elektrik müjdesi verdi.EPDK Başkanı Mustafa Yılmaz, elektrik piyasasındaki fiyatlarda düşüş seyrinin devam ettiğini söyledi. Kurulun aldığı kararla serbest piyasada elektrik tavan fiyatının 4200 TL/MWh'den 3650 MWh'ye düşürüldüğünü belirten Yılmaz, böylece serbest piyasada satılan elektrik fiyatı üzerinden elektrik tüketimi yapan özellikle sanayi kuruluşlarında elektriğin bedelinin şubattan itibaren yüzde 12 düzeyinde düşmesini beklediklerini kaydetti.