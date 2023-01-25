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Putin'den Almanya'ya ikinci dünya savaşı hatırlatması: ABD sizi hala işgal ediyor

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Almanya'daki ABD birliklerinin "işgalci" sıfatında bu ülkede bulunmaya devam ettiğini söyledi. Putin İkinci dünya savaşı hatırlatmasında bulunarak, savaş sonrası SSCB'nin Almanya'daki işgal statüsünü sona erdirdiğini lakin ABD'nin bunu yapmadığını ifade etti.

Ekleme: 25.01.2023 - 23:26 Güncelleme: 25.01.2023 - 23:44 / Editör: Ozge Selin
Putin'den Almanya'ya ikinci dünya savaşı hatırlatması: ABD sizi hala işgal ediyor
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Almanya'daki ABD askeri birliklerini 'işgalci' olarak nitelendirdi.
Moskova Devlet Üniversitesi'nde öğrenci günü dolayısıyla öğrencilerle bir araya gelen Putin, ABD'nin Almanya'daki askeri varlığını değerlendirdi.

Almanya'nın 2. Dünya Savaşı'nda yenildiğini anımsatan Putin, '2. Dünya Savaşı'ndan sonra Almanya; Amerikan, İngiliz, Fransız ve Sovyet olmak üzere dört sektöre bölündü. Sovyetler Birliği, Almanya'daki işgal statüsünü sona erdirdi. Ancak ABD bunu yapmadı. Amerikan işgalci güçleri, Almanya topraklarında resmen ve yasal olarak bulunuyor. Bunların sayısı da oldukça yüksektir.' dedi.

Putin'den Almanya'ya ikinci dünya savaşı hatırlatması: ABD sizi hala işgal ediyor

Putin, 'Alman politikacıların kendileri de 2. Dünya Savaşı'ndan sonra Almanya'nın hiçbir zaman tam anlamıyla egemen bir devlet olmadığını söylüyor.' ifadesini kullandı.
Vladimir Putin, savaş sonucu olarak Sovyet Sosyalist Cumhuriyetler Birliği'nin (SSCB) askeri birliklerinin Avusturya'da bulunduğunu, ancak buradan çekildiğini hatırlattı.
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