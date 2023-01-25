Muğla'da korkutan deprem: İzmir, Antalya, Aydın, Denizli ve Mersin deprem ile sarsıldı
AFAD, Muğla'nın Seydikemer ilçesinde saat 15.37'de 5.4 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini bildirdi. Yerin 41 kilometre derinliğinde gerçekleşen deprem; İzmir, Antalya, Aydın, Denizli ve Mersin'de de hissedildi. Kandilli Rasathanesi ise depremin şiddetini 5.7 olarak ölçtü.
İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) verilerine göre; Muğla'nın Seydikemer ilçesinde 5.4 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Saat 15.37'de meydana gelen sarsıntı İzmir, Antalya, Aydın, Denizli ve Mersin'de de hissedildi.
KANDİLLİ RASATHANESİ DEPREMİN ŞİDDETİNİ 5.7 OLARAK ÖLÇTÜ
Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü ise depremin şiddetini 5.7 olarak açıkladı. Kandilli'nin verilerine göre deprem yerin 30 kilometre derinliğinde gerçekleşti.
HERHANGİ BİR OLUMSUZLUK YAŞANMADI
Depremde, ilk belirlemelere göre, herhangi bir olumsuzluk yaşanmadı. AFAD'dan yapılan açıklamada, 'Akdeniz açıklarında meydana gelen ve Muğla'nın Seydikemer ilçesinde de hissedilen 5,4 büyüklüğündeki deprem sonrası, an itibarıyla, olumsuz bir ihbarın bulunmadığı bilgisi alınmıştır.' ifadeleri kullanıldı.
MUĞLA VALİSİ'NDEN İLK AÇIKLAMA:
Muğla Valisi Orhan Tavlı, AA muhabirine, depremin kent merkezinde de hissedildiğini belirterek, 'Muğla ve ilçelerinde şu an için olumsuz bir durum yok.' dedi.
'EKİPLERİMİZLE TAKİPTEYİZ
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum yaptığı açıklamada; Akdeniz'de meydana gelen, başta Muğla olmak üzere çevre illerden de hissedilen deprem nedeniyle şu ana kadar herhangi bir olumsuzluk bulunmuyor. Ekiplerimizle takipteyiz. Tüm vatandaşlarımıza geçmiş olsun.
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