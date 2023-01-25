Muğla'da korkutan deprem: İzmir, Antalya, Aydın, Denizli ve Mersin deprem ile sarsıldı

İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) verilerine göre; Muğla'nın Seydikemer ilçesinde 5.4 büyüklüğünde deprem meydana geldi.Saat 15.37'de meydana gelen sarsıntı İzmir, Antalya, Aydın, Denizli ve Mersin'de de hissedildi.Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü ise depremin şiddetini 5.7 olarak açıkladı. Kandilli'nin verilerine göre deprem yerin 30 kilometre derinliğinde gerçekleşti.Depremde, ilk belirlemelere göre, herhangi bir olumsuzluk yaşanmadı. AFAD'dan yapılan açıklamada, 'Akdeniz açıklarında meydana gelen ve Muğla'nın Seydikemer ilçesinde de hissedilen 5,4 büyüklüğündeki deprem sonrası, an itibarıyla, olumsuz bir ihbarın bulunmadığı bilgisi alınmıştır.' ifadeleri kullanıldı.Muğla Valisi Orhan Tavlı, AA muhabirine, depremin kent merkezinde de hissedildiğini belirterek, 'Muğla ve ilçelerinde şu an için olumsuz bir durum yok.' dedi.Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum yaptığı açıklamada; Akdeniz'de meydana gelen, başta Muğla olmak üzere çevre illerden de hissedilen deprem nedeniyle şu ana kadar herhangi bir olumsuzluk bulunmuyor. Ekiplerimizle takipteyiz. Tüm vatandaşlarımıza geçmiş olsun.