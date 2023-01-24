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Kayaların içi oyularak yapıldı: Başka bir benzeri daha yok

Türkiye'de 300 metre yükseklikte kayalar oyularak inşa edilen, yerli ve yabancı ziyaretçilerin ilk durağı olan yer, bugünlerde yapılan ışıklandırma çalışmasıyla dik yamaçtaki ışıltılı görüntüsüyle vatandaşları ağırlıyor. Eşsiz güzellikteki yer Türkiye'nin gözde turizm hazineleri arasında bulunuyor.

Ekleme: 24.01.2023 - 13:35 Güncelleme: 24.01.2023 - 13:45 / Editör: Ozge Selin
Kayaların içi oyularak yapıldı: Başka bir benzeri daha yok
Trabzon'un Maçka ilçesindeki Karadağ'ın Altındere Vadisi'nde 300 metre yükseklikte kayalar oyularak inşa edilen Sümela Manastırı, Kaya düşme riskine karşın tehlike oluşturan kayaların çelik halatlarla sabitlenmesiyle 1 Mayıs 2022'de ziyaretçilerine yeniden kapılarını açtı.

Bu çalışmaların da tamamlanmasıyla 1 Mayıs 2022 itibarıyla ziyaretçilerine yeniden kapılarını açan manastır, kapalı dönemlerinde dahi yerli ve yabancı turistlerin gezi rehberinde ilk sırada yer aldı.

Kayaların içi oyularak yapıldı: Başka bir benzeri daha yok

KAYALAR SABİTLENDİ

Kaya düşme riskine karşın 1 Kasım 2021'de tekrar kapatılarak restorasyona alınan tarihi manastırda, tehlike oluşturan kayalar çelik halatlarla sabitlendi, kaya tutucu bariyerler inşa edildi.

GECE GÖRÜNTÜSÜYLE DE İLGİ ÇEKECEK

Manastırda daha önce çalışma yapılmamış 'mezarlık şapeli' ile el değmemiş duvar resimlerine sahip 'saklı şapel' olarak nitelendirilen iki yapıda da kazı ve temizlik çalışmaları gerçekleştirildi.

Ekiplerce manastırda, fresklere yazılan isimlerin silinmesine yönelik de çalışma yürütülüyor.

İç, dış, su kemerleri ve çevre aydınlatması yapılan Sümela, dik yamaçtaki ışıltılı görüntüsüyle geceleri ayrı bir güzellikler sunacak.

Kayaların içi oyularak yapıldı: Başka bir benzeri daha yok

'IŞIKLANDIRMA PROJESİ HİZMETE GİRMİŞTİR'

İl Kültür ve Turizm Müdürü Tamer Erdoğan, 'Bakanlığımızın teknik ekibince çok dikkatli ve titiz çalışmalar sonucunda ışıklandırma çalışmasının teknik altyapısı bitirildi. Şu an ışıklandırmalarımız hazır ' dedi.

Kayaların içi oyularak yapıldı: Başka bir benzeri daha yok
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Kayaların içi oyularak yapıldı: Başka bir benzeri daha yok

Kayaların içi oyularak yapıldı: Başka bir benzeri daha yok