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İslam düşmanlarına ders niteliğinde cevap: İsveç'teki Türk Büyükelçiliği önünde Kur'an-ı Kerim'e saygı programı düzenlenecek

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, İsveç'in başkenti Stockholm'deki Türk Büyükelçiliği önünde Kur'an-ı Kerim'e saygı programı yapılacağını bildirdi.

İslam düşmanlarına ders niteliğinde cevap: İsveç'teki Türk Büyükelçiliği önünde Kur'an-ı Kerim'e saygı programı düzenlenecek
Ekleme: 24.01.2023 - 01:29 Güncelleme: 24.01.2023 - 01:39 / Editör: Ozge Selin
İslam düşmanlarına ders niteliğinde cevap: İsveç'teki Türk Büyükelçiliği önünde Kur'an-ı Kerim'e saygı programı düzenlenecek
Erbaş, TRT Haber canlı yayında yaptığı açıklamada, 'Yarın Türk Büyükelçiliği'nin önünde, Kur'an-ı Kerim'e hadsiz saldırının yapıldığı yerde Kuran-ı Kerim'e saygı programı yapılacak. Belirlemiş olduğumuz bir hocamız Kur'an-ı Kerim okuyacak. Okumuş olduğu ayetlerin Türkçe ve İsveççe, belki İngilizce mealleri verilecek. Bir açıklama yapılacak. Bu açıklama ile Kur'an'a olan saygımızı ortaya koymuş olacağız.' dedi.

'BUNU BİZ HAYRA DÖNÜŞTÜRMELİYİZ'

'Sizin için şer beklediğiniz bazı şeylerde Allah hayır yaratabilir.' ayetini hatırlatan Erbaş, şöyle konuştu:

'Bunu biz hayra dönüştürmeliyiz. Şer olarak ortaya çıktı. Bunu kabul etmek mümkün olmadığına göre bu bir kötülüktür. Bu kötülükleri ortadan kaldırmak, şerleri hayra dönüştürmek de bizim işimizdir. Dolayısıyla Müslümanlar olarak her zaman kitabımızı okuma, anlama, yaşama, savunma, saygı gösterme noktasında her zaman teyakkuz halinde olmalıyız. Çocuklarımıza, gençlerimize bu ruhu yerleştirmek durumundayız.'

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