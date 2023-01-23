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Vahit Kirişci: Suyu israf etmeden kullanmak gerekiyor

Tarım ve Orman Bakanı Kirişci, katıldığı çalıştayda içme suyu kayıp kaçaklarının azaltılması gerektiği üzerinde durdu.

Ekleme: 23.01.2023 - 17:24 Güncelleme: 23.01.2023 - 17:26 / Editör: Ozge Selin
Vahit Kirişci: Suyu israf etmeden kullanmak gerekiyor
Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, İçmesuyu ve Atıksu Yönetimi Çalıştayı'na katıldı.

Çalıştay, Devlet Su İşleri (DSİ) Genel Müdürlüğü Konferans Salonu'nda düzenlendi.

İçme suyunda kayıp kaçak ortalaması düşürülmeli'
Bakan Kirişci, yaptığı konuşmada özellikle yerel yöneticilere seslenerek, Türkiye'nin içme suyunda kayıp kaçak ortalamasının yüzde 33 civarında olduğuna vurgu yaptı.

Bakan Kirişci,

Yüzde 70'lerin üzerinde hedeften esas kullanıcıya ulaşana kadar kayıp ve kaçağın olduğu illerimiz var.

şeklinde konuşarak bu oranın hızla bu oranı aşağılara çekilmesi gerektiğinin de altını çizdi.

Kirişci'ye göre suyu israf etmeden kullanmak gerekiyor. Ayrıca nüfus artışı, sanayileşme ve refah düzeyi yükseldikçe su tüketiminde artış gözlemleniyor.

'İçme suyu etkin kullanılmalı'
Kirişci, içme suyunda kayıp ve kaçak oranlarının bazı illerde çok yüksek olduğunu dile getirerek,

'Ben buradan özellikle yerel yöneticilerimize seslenmek istiyorum, Türkiye'nin kayıp kaçak ortalaması yüzde 33 civarında. Bizim hızla bu oranı aşağılara çekmemiz gerekiyor.'

değerlendirmesinde bulundu.

“DSİ 386 projeyle yılda 5 milyar metreküp içme suyu sağladı”
DSİ'nin 386 projeyle yılda 5 milyar metreküp içme suyu sağladığı bilgisini veren Kirişci, 53 projenin daha hayata geçirileceğini ve 2,6 milyar metreküp içme suyunun daha sağlanacağını ve yaklaşık 50 milyon kişiye içme suyu sağladığını kaydetti.

“Çeşmeden akan suyu içilen illerin yaygınlaştırılması gerekiyor”
Çeşmeden akan suyu içilen illerin yaygınlaştırılması gerektiğini belirten Kirişci, çalıştaya sunulacak katkıların Bakanlık için de çok değerli olacağını sözlerine ekledi.
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