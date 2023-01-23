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Kocaeli'nde doğalgaz patlamasında, 2'si ağır 4 kişi yaralandı

Kocaeli Gölcük İlçesi Kavaklı Mahallesinde bulunan bir binada, doğalgaz patlaması sonucu yangın çıktı. Patlamada 2'si ağır 4 kişinin yaralandığı öğrenildi.

Ekleme: 23.01.2023 - 00:24 Güncelleme: 23.01.2023 - 00:49 / Editör: Ozge Selin
Kocaeli'nde doğalgaz patlamasında, 2'si ağır 4 kişi yaralandı
Gölcük İlçesi Kavaklı Mahallesi Hızır Reis Caddesi üzerinde bulunan 3 katlı bir binanın 2.katında henüz bilinmeyen bir nedenden dolayı saat 20:30 sularında doğalgaz patlaması meydana geldi. Patlama sonucu dairede yangın çıkarken, sesleri ve alevleri gören çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Binada çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesi sonucu kontrol altına alınarak söndürüldü.

Kocaeli'nde doğalgaz patlamasında, 2'si ağır 4 kişi yaralandı

POLİS EKİPLERİ İNCELEME BAŞLATTI

Patlamada yaranan 4 kişi olay yerine gelen sağlık ekiplerince ambulansa alınarak tedavi altına alındı. Yaralılar olay yerinde yapılan ilk müdahalelerinin ardından ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırıldı. Yaralılardan ikisinin hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenilirken patlamanın meydana geldiği daire kullanılamaz hale geldi. Polis ekipleri çevrede güvenlik önlemleri alırken patlamanın nedeni ile ilgili inceleme başlatıldı.

Kocaeli'nde doğalgaz patlamasında, 2'si ağır 4 kişi yaralandı

BAŞKAN OLAY YERİNDE

Kavaklı'da bir evde meydana gelen büyük doğalgaz patlamasının ardından Gölcük Belediye Başkanı Ali Yıldırım Sezer de olay yerine gitti. Başkan Sezer, yaşanan büyük patlamayla ilgili anlık bilgileri aldı.

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