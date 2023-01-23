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Ankara Adliyesi Söğütözü Ek Binası'nda kurulumu tamamlanan '2. Adli Görüşme Odası' hizmete açıldı.

Ankara Adliyesi Söğütözü Ek Binası'nda kurulumu tamamlanan '2. Adli Görüşme Odası' Ankara Başsavcı Yardımcısı Ender Coşkun'un katkılarıyla hizmete açıldı.

Ekleme: 23.01.2023 - 18:00 Güncelleme: 23.01.2023 - 18:14 / Editör: Ozge Selin
Ankara Adliyesi Söğütözü Ek Binası'nda kurulumu tamamlanan '2. Adli Görüşme Odası' hizmete açıldı.
Ankara Adliyesi Söğütözü Ek Binasında kurulumu tamamlanan '2. Adli Görüşme Odası' hizmete açıldı.

Ankara Başsavcı Yardımcısı Ender Coşkun'un katkılarıyla yapıldı.

Ender Coşkun konuşmasında, Adli destek ve mağdur hizmetleri müdürlüğüne bağlı olduklarını belirterek, 'Bakanlıkla koordinasyon içerisindeyiz. Ayrıca çocuk teslim merkezlerini kurdum Ankara'da. Tüm merkez ilçelerde...' ifadelerini kullandı.

Ankara Adliyesi Söğütözü Ek Binası'nda kurulumu tamamlanan '2. Adli Görüşme Odası' hizmete açıldı.

Konuşmasını sürüdüren Ankara Başsavcı Yardımcısı Ender Coşkun, tam görevinin cinsel suçlar, çocuk istismarı ve kadına şiddet konuları üzerine olduğunu belirtti.

20 yıldır terör örgütleriyle mücadele eden Ender Coşkun şimdi çocuk ve kadınlara yönelik terörle mücadele ediyor.
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