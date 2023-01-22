Türkiye'deki gizemli bölge 100 yıl önce terk edildi: Hayalet köy ziyaretçi akınına uğruyor

Muğla'nın Fethiye ilçesinde bulunan ve 100 yıl önce terk edildiği için "hayalet köy" olarak da anılan Kayaköy, kesin korunacak hassas alanlar arasında yer alırken ziyaretçilerden de büyük ilgi görüyor. Görüntüsü ile etkileyen Kayaköy'ün geçmişi, milattan önce 3 binlere kadar uzanıyor.

Geçen yıl ağırladığı 110 bin 604 misafirle Muğla`da en çok ziyaretçi ağırlayan ören yeri unvanına sahip Kayaköy'de yaklaşık 400 ev, 2 kilise ve şapeller bulunuyor.100 yıl önce terk edilen 'hayalet köy'deki tarihi yapılar, ziyaretçilerini adeta geçmişe yolculuğa çıkarıyor. Ziyaretçilerin yoğun ilgisiyle bölge halkının ekonomisinin canlanmasını da sağlayan Kayaköy, yaz aylarının yanı sıra kışın bölgede etkili olan sisle farklı güzelliğe bürünüyor.Bir tepenin yamacına kurulmuş, Rumların döneminden kalma Kayaköy`ün geçmişi, milattan önce 3000`lere kadar uzanıyor. Kurtuluş Savaşı sonrası 1923 yılındaki mübadele anlaşmasıyla terk edilen ve Türklerin yaşamaya başladığı köy, 1957`deki Fethiye depreminden etkilenmişti. Bölgedeki evlerin hasar görmesinin ardından köydeki yerleşik yaşam da sona ermişti. Kültür ve Turizm Bakanlığı bünyesinde Kayaköy Ören Yeri olarak turizme kazandırılan köy, yerli ve yabancı ziyaretçilerin ilgisini çekiyor.