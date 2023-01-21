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Ürdün'den İsveç'te Kur'an-ı Kerim yakılmasına kınama

Ürdün, İsveç'te aşırı sağcı bir politikacı tarafından Kur'an-ı Kerim yakılmasını kınadı.

Ekleme: 21.01.2023 - 21:02 Güncelleme: 21.01.2023 - 21:02 / Editör: Ozge Selin
Ürdün'den İsveç'te Kur'an-ı Kerim yakılmasına kınama
Ürdün Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, barış içinde bir arada yaşamayı tehdit eden, şiddet ve nefreti körükleyen İsveç'teki bu eylemin kabul edilmediği ve kınandığı belirtildi.

Açıklamada, 'Ötekini kabul ve barış kültürünü yaymak ve güçlendirmek, hoşgörü, ortak saygı değerleri konusunda farkındalık yaratmak, aşırılık, kin ve nefrete teşvikten kaçınmak herkesin uyması gereken bir sorumluluktur.' ifadesi kullanıldı.

Danimarkalı aşırı sağcı Sıkı Yön Partisi lideri Rasmus Paludan, Türkiye'nin Stockholm Büyükelçiliği yakınında Kur'an-ı Kerim yakmış, kalabalık polis korumasında gerçekleştirilen eylem sırasında Paludan'ın yanına kimsenin yaklaşmasına izin verilmemişti.
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