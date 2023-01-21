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Saadet Partisi'nde 6'lı masa çatlağı: Adaylık resti çektiler! Zehir zemberek sözlerle bildiri yayınladılar!

Saadet Partisi'nin Temel Karamollaoğlu yönetiminde çizdiği politikaya karşı olan Milli Görüş Hareketi temsilcilerinin kurduğu 'Haymana Mutakabatı Heyeti' 6'lı masa ve Cumhurbaşkanı adaylığı konularıyla birlikte partinin seçimlere doğru giderken ilke ve esaslarından savrulduğunu belirterek adeta 'bomba' niteliğinde bir bildiri yayınladı. Bildiride; Cumhurbaşkanı adayının 'Milli Görüşçü' olması gerektiği özellikle vurgulandı.

Saadet Partisi'nde 6'lı masa çatlağı: Adaylık resti çektiler! Zehir zemberek sözlerle bildiri yayınladılar!
Ekleme: 21.01.2023 - 23:24 Güncelleme: 21.01.2023 - 23:30 / Editör: Ozge Selin
Saadet Partisi'nde 6'lı masa çatlağı: Adaylık resti çektiler! Zehir zemberek sözlerle bildiri yayınladılar!
Saadet Partisi'nin 30 Kasım 2022 tarihinde düzenlediği Olağan Kongresi öncesinde 'Haymana Mutabakatı Heyeti'ni oluşturan Milli Görüş Hareketi temsilcileri 2023 seçimlerine giderken yeni bir bildiri yayınladı. Bildiride; 6'lı masa ve mevcut Saadet Partisi yönetimine sert tepki gösterildi.

Haymana Mutakabatı Heyeti Yürütme Kurulu Başkanı Hasan Yaşar imzasıyla yayınlanan bildiride şu ifadeler dikkat çekti:

Hasan Yaşar

'Saadet Partisi'nin esas yapması gereken şey illaki bir partiyle beraber olmak değil, gerekli çalışmaları fedakarca yaparak tek başına iktidara yürümenin yollarını aramaktır. 6'lı masa ile yapılan iş birliği milli görüşçü seçmenin yavaş yavaş partiden uzaklaşmasına sebep olmuş, farklı partilere gitmiş ama Saadet Partisine dönmek isteyen milli görüşçülerin yolunu kesmiştir'

Saadet Partisi'nde 6'lı masa çatlağı: Adaylık resti çektiler! Zehir zemberek sözlerle bildiri yayınladılar!

'SAADET PARTİSİ İLKE VE ESAS OLARAK SAVRULDU'

'Seçimlere giderken Saadet Partisi ilke ve esas olarak savrulmuş, kriter koyamaz hale gelmiş, aday çıkaramaz bir parti olmuş, kendi içinde birliğini kaybetmiş ve nitekim Milli Görüş'ü temsil etme özelliğini yitirmekle karşı karşıya kalmıştır. Saadet Partisi'ni Milli Görüş'ün tarih tecrübesine uygun ve hareketimizin dayandığı ilkeleri esas alan, inancımızın temel ilkeleri doğrultusunda adım atmaya davet ediyoruz.'

'CUMHURBAŞKANI ADAYIMIZ MİLLİ GÖRÜŞÇÜ OLMALI'

'2023'te yapılacak Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde Cumhurbaşkanı adayı ile ilgili olarak; Ülkemiz seçimlere giderken 6'lı Masa, Milli Görüş'ün aday belirleme esas ve usulünde olmayan bir şekilde kazanacak aday, Erdoğan'ı yenecek aday, herkesin oyunu alacak aday gibi hiçbir esas, ilke ve ahlak taşımayan kriterleri önermektedir. Halbuki Milli Görüş Hareketi'nin geçmişi, tecrübesi ve dayandığı ilkeler itibarıyla Milli Görüş kriterlerini ortaya koyması ve bu kriterlere uygun adayı milletimize teklif etmesi beklenirdi.'

Saadet Partisi'nde 6'lı masa çatlağı: Adaylık resti çektiler! Zehir zemberek sözlerle bildiri yayınladılar!
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