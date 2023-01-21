Meteoroloji o bölgelere alarm verdi: Sağanak ve fırtınaya dikkat!

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemizde bugün Marmara, Ege ve Akdeniz bölgesinde sağanak yağış bekleniyor. Marmara'nın güneyi ve kuzey Ege içinse fırtına uyarısında bulunuldu. İşte bölge bölge hava durumu...Meteoroloji Genel Müdürlüğü, hava durumuna ilişkin son tahmin raporunu paylaştı. Buna göre, ülkenin kuzey ve batı kesimlerinin parçalı ve yer yer çok bulutlu, Marmara, Ege (Afyonkarahisar hariç), Burdur'un doğusu ile Isparta ve Antalya çevrelerinin yerel olmak üzere aralıklı sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.Hava durumu haberleri yaşanan kuraklık sonrası tüm Türkiye tarafından yakından takip edilmeye devam ederken uzmanlar da yaşanan her gelişmeyi anında açıklayarak kar yağışı bekleyenlerin merakını gidermeye çalışıyor.İstanbul'da bu ay sonu beklenen kar yağışı ile ilgili ise önemli gelişmeler olduğu bildirildi. Meteoroloji uzmanı Kerem Ökten, İstanbul'da kar sinyallerinin artık haritalara yansımaya başladığını bildirerek soğuk hava dalgasının iki bölüm halinde geleceğini söyledi. Ökten peş peşe yaptığı açıklamalarda dikkat çeken ifadeler kullanarak kar yağışının ülkemize gelmekte olduğunu gösteren haritalar paylaştı:'Kuraklık son buluyor. Türkiye çok şanslı bir sinoptiğe giriyor. Peşi sıra yağışlı havalar gelecek. Tüm bölgeler etkilenecek. İlk atak 26 Ocak. Dağlar ve yüksek rakımlı şehirler karlı olacak. Hemen ardından ayın son günleri geniş bir alanda...''İstanbul'da kar sinyalleri haritalara yansımaya başladı. Potansiyel olarak büyüklüğünü koruyor. Soğuk hava dalgası 2 bölüm hâlinde gelecek gibi görünüyor. Detaylar için henüz vakit var.'Havaforum tarafından yapılan son kar yağışı paylaşımında ise 'Kar seveler ay sonunu ve Şubat ayını iple çekiyor. Meteorolojik modeller lehimize gelişmeye devam ediyor. İtalya riski de var. Bir maç gibi düşünürsek İtalya:1 Türkiye:2 maç devam ediyor. Pazartesi veya Salı maçın sonucu yavaş yavaş belli olur...' ifadeleri kullanıldı.Yağışların; Balıkesir'in batı kıyı ilçelerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor. Bu gece ve yarın sabah saatlerinde iç ve doğu kesimlerde yer yer pus ve sis olayı bekleniyor.Hava sıcaklığında önemli bir değişiklik olmayacağı, mevsim normallerinin üzerinde seyretmeye devam edeceği tahmin ediliyor.Rüzgar genellikle güney ve güneydoğu, Akdeniz kıyıları ile Güneydoğu Anadolu'da doğu ve kuzeydoğu yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Marmara'nın güneyi ile Orta Karadeniz'in iç kesimlerinde kuvvetli (40-60 km/saat) olarak eseceği tahmin ediliyor.Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra Batı kesimlerinin yerel olmak üzere aralıklı sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; Balıkesir'in batı kıyı ilçelerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor. Rüzgarın; güneybatı kesimlerinde güney ve güneydoğu yönlerden kuvvetli (40-60 km/saat) olarak esmesi bekleniyor.EDİRNE °C, 15°CParçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere aralıklı sağanak yağışlıİSTANBUL °C, 16°CParçalı bulutluKIRKLARELİ °C, 14°CParçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere aralıklı sağanak yağışlıKOCAELİ °C, 19°CParçalı bulutluParçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren Kıyı Ege'nin aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Bu sabah ve gece saatlerinde iç kesimlerinde yer yer sis ve pus olayı bekleniyor.DENİZLİ °C, 16°CParçalı bulutluİZMİR °C, 17°CParçalı ve çok bulutlu, zamanla yerel olmak üzere aralıklı sağanak yağışlıMANİSA °C, 17°CParçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere aralıklı sağanak yağışlıMUĞLA °C, 13°CParçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlıParçalı ve az bulutlu, Batı Akdeniz'in yer yer çok bulutlu, Antalya çevreleri ile öğle saatlerinden sonra Burdur'un doğusu ve Isparta çevrelerinin yerel olmak aralıklı sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Bu sabah ve gece saatlerinde iç ve doğu kesimlerinde yer yer pus ve sis bekleniyor.ADANA °C, 20°CAz bulutlu ve açıkANTALYA °C, 18°CParçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere aralıklı sağanak yağışlıISPARTA °C, 12°CParçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere aralıklı sağanak yağışlıMERSİN °C, 20°CAz bulutlu ve açıkParçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bu sabah ve gece saatlerinde yer yer pus ve sis olayı bekleniyor.ANKARA °C, 14°CParçalı ve az bulutluESKİŞEHİR °C, 14°CParçalı ve az bulutluKAYSERİ °C, 13°CParçalı ve az bulutluKONYA °C, 15°CParçalı ve az bulutluParçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bu sabah ve gece saatlerinde iç kesimlerinde yer yer pus ve sis olayı bekleniyor.BOLU °C, 16°CParçalı bulutluKASTAMONU °C, 11°CParçalı bulutluSİNOP °C, 19°CParçalı bulutluZONGULDAK °C, 16°CParçalı bulutluParçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bu sabah ve gece saatlerinde iç kesimlerinde yer yer pus ve sis olayı bekleniyor.AMASYA °C, 15°CParçalı bulutluSAMSUN °C, 20°CParçalı bulutluTOKAT °C, 13°CParçalı bulutluTRABZON °C, 16°CParçalı bulutluParçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bu sabah ve gece saatlerinde yer yer pus ve sis olayı bekleniyor.AĞRI °C, 9°CParçalı ve az bulutluERZURUM °C, 8°CParçalı ve az bulutluMALATYA °C, 6°CAz bulutlu ve açıkVAN °C, 6°CAz bulutlu ve açıkAz bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Bu sabah ve gece saatlerinde yer yer pus ve sis olayı bekleniyor.