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Konya'da korkunç kaza! Kardeşlerin kullandığı odun yüklü kamyonlar çarpıştı: Baba ve oğuldan kahreden haber

Konya'da feci bir kaza meydana geldi. Kadınhanı ilçesinde iki kardeşin kullandığı odun yüklü kamyonların çarpışması sonucu kardeşlerden Doğan Selçuk (45) ve 14 yaşındaki oğlu Emirhan Selçuk hayatını kaybetti.

Ekleme: 21.01.2023 - 21:49 Güncelleme: 21.01.2023 - 22:52 / Editör: Ozge Selin
Konya'da korkunç kaza! Kardeşlerin kullandığı odun yüklü kamyonlar çarpıştı: Baba ve oğuldan kahreden haberKaza, saat 18.30 sıralarında Kadınhanı ilçesi Söğütözü ile Tepeköy Mahallesi yolunda dağlık alanda meydana geldi.

KARDEŞLERİN KULLANDIĞI ODUN YÜKLÜ KAMYONLAR ÇARPIŞTI

Merkez Selçuklu ilçesine bağlı Tepekent Mahallesinden Kadınhanı ilçesi Söğütözü Mahallesine doğru seyir halinde olan Doğan Selçuk'un kullandığı 42 CKT 70 plakalı odun yüklü kamyon, önünde seyreden kardeşi Mustafa Selçuk (47) idaresindeki 42 J 1220 plakalı kamyon çarptı.

BABA VE OĞULDAN KAHREDEN HABER!

Kazada Doğan Selçuk ile yanında bulunan 14 yaşındaki oğlu Emirhan hayatını kaybetti. Hastaneye kaldırılan Mustafa Selçuk'un sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.

Konya'da korkunç kaza! Kardeşlerin kullandığı odun yüklü kamyonlar çarpıştı: Baba ve oğuldan kahreden haber
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