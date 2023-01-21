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Diyarbakır'da gece yarısı 'ucuzluk' izdihamı

Diyarbakır'da, açılışa özel indirim yapan bir çeyiz mağazasının önünde toplananlar, ucuz ürün alabilmek için izdiham oluşturdu. Polis, kalabalığı elektriği kestirerek dağıttı.

Ekleme: 21.01.2023 - 09:46 Güncelleme: 21.01.2023 - 09:48 / Editör: Ozge Selin
Diyarbakır'da gece yarısı 'ucuzluk' izdihamıOlay, gece yarısı Merkez Bağlar ilçesi 5 Nisan Mahallesi 784'üncü sokakta meydana geldi. Bir çeyiz mağazası, ürünlerinde açılışa özel olarak indirim yaptı.


İndirimi duyarak mağaza önüne gelenler, içeriye girebilmek için izdiham oluşturdu. Bölgeye tedbir amaçlı polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Çevredekiler de bu anları cep telefonlarıyla kaydetti. Kalabalığın giderek artması üzerine polis, dağılmaları yönünde uyarıda bulundu.




Diyarbakır'da gece yarısı 'ucuzluk' izdihamı

Diyarbakır'da gece yarısı 'ucuzluk' izdihamı
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