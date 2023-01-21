  • USD: 18,78 - 18,81
  • EURO: 20,34 - 20,38
Ankara º22
Beyaz Gazete
Gündem: Recep Tayyip Erdoğan - Putin - Devlet Bahçeli - Kemal Kılıçdaroğlu

Baykar'dan 'istihdam' iddialarına yalanlama: 20 yıldan bu yana...

Türkiye'nin ilk milli İHA ve SİHA'larını geliştiren Baykar'dan yapılan açıklamada Türk Silahlı Kuvvetlerini Güçlendirme Vakfı'na bağlı şirketlerden 20 yıldan beri bir kişinin dahi istihdam edilmediği bildirildi.

Baykar'dan 'istihdam' iddialarına yalanlama: 20 yıldan bu yana...
Ekleme: 21.01.2023 - 00:13 Güncelleme: 21.01.2023 - 00:22 / Editör: Ozge Selin
Baykar'dan 'istihdam' iddialarına yalanlama: 20 yıldan bu yana...
DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan'ın 'Bu proje 'Kutsal, dokunulmaz' hale getirildi. Kusura bakmayın dokunacağız' sözleri ile SİHA ve İHA üreten Baykar'a yönelik başlatılan saldırılar devam ediyor.

Son olarak Baykar'ın Türk Silahlı Kuvvetlerini Güçlendirme Vakfı'na bağlı şirketlerden istihdam sağladığı yönündeki iddiaların gerçeği yansıtmadığı açıklandı. Baykar'ın Twitter hesabından yapılan açıklamada, Türk Silahlı Kuvvetlerini Güçlendirme Vakfı'na bağlı şirketlerden, 20 yıldan bu yana bir kişinin dahi istihdam etmediği belirtilerek '3.500 çalışanımız, 27 yaş ortalamamızla daima genç ve dinamiğiz. Her yıl 1.200 üniversiteli stajyer alımı yapıp gençleri yetiştiriyoruz.. Baykar, prensibi ve etik değerleri gereği dünyada pek örneği olmayan bir şekilde halihazırda çalışan bir kişiyi, çalıştığı kurum veya firmadan izin almadan hiçbir şekilde işe almamaktadır.'ifadelerine yer verildi.

Baykar'dan 'istihdam' iddialarına yalanlama: 20 yıldan bu yana...

SELÇUK BAYRAKTAR'DAN AÇIKLAMA

Baykar Teknoloji lideri Selçuk Bayraktar da yapılan açıklamayı paylaşarak şu ifadelere yer verdi: İftiralarını suratlarına çarpınca utanıp vazgeçeceklerini maalesef düşünmediğimiz bazı karanlık mahfillerin bitmek bilmeyen yalanlarının aksine; Kainattaki en güçlü olgu olan Hakk'ı ve hakikati merak edenler için...

GÜNÜN ÇOK İZLENEN VİDEOLARI
TSK'dan jet yanıt: 11 terörist etkisiz hale getirildi!
Şentop’tan The Economist'e tepki: Herkes kendi işine baksın, başlarındaki belalarla uğraşsınlar
Baykar'dan 'istihdam' iddialarına yalanlama: 20 yıldan bu yana...
AK Parti'den İsveç'e sert tepki: Kuran-ı Kerim’e dönük her saygısızlık insanlık suçudur
İsveç Büyükelçisi Dışişlerine çağrıldı: Kur'an-ı Kerim yakma eylemi kınandı...
Başkan Erdoğan, 2023 Roman Buluşması programında açıklamalarda bulunuyor
Kilis Öncüpınar'a roket saldırısı: Altı roket boş araziye isabet etti
NATO Genel Sekreteri Stoltenberg: Ukrayna'ya desteğin artırılması aciliyet taşıyor
Bakan Murat Kurum, İzmir Bayraklı’da depremzede Hatice Baltrak’ı ziyaret Etti...
Beyaz Saray'dan Rus askeri şirketi Wagner ile ilgili açıklama: Suç örgütü olarak tanınacak
MHP lideri Bahçeli'den '2023 seçimleri' mesajı: Beklenen tarihi işaret etti!
Başkan Erdoğan, Zelenskiy ile görüştü: 'Kalıcı barış' vurgusu...
Bakan Nebati'den enflasyon mesajı
SGK'den 'emeklilere yüzde 30'dan düşük zam yapıldığı' iddialarına yanıt
Başkan Erdoğan'dan Miçotakis'e sert tepki: Yanlış yapmaya kalkarsan çılgın Türkler yürür
6 yaşında evlendirildiği iddia edilen kızdan şok ifade! 'Radyocu Zeki Kayahan C.'ye müstehcen fotoğraf attı...'
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan açıklamalarda bulunuyor...
Karadeniz gazı adım adım geliyor! Kritik aşamaya geçildi: Filoya dahil oldu
Kılıçdaroğlu'nu kızdıracak hamle: Umre sonrası rotasını çizdi!
Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın'dan The Economist'e tepki: Yine yanılacaklar geçmişte yanıldıkları gibi
Meteoroloji'den İstanbul dahil 20 il için yağış uyarısı! Kuvvetli geliyor. 20 Ocak hava durumu

Meteoroloji'den İstanbul dahil 20 il için yağış uyarısı! Kuvvetli geliyor. 20 Ocak hava durumu

WhatsApp'a 5,5 milyon avro ceza verildi: AB veri gizliliğini ihlal ettiler

WhatsApp'a 5,5 milyon avro ceza verildi: AB veri gizliliğini ihlal ettiler

Yerli otomobil Togg'da heyecanlandıran gelişme: Üç platformda bugün yayımlanacak

Yerli otomobil Togg'da heyecanlandıran gelişme: Üç platformda bugün yayımlanacak

Doğu Ekspresi ile Kars-Erzurum turu: İlk sefer yarın başlıyor

Doğu Ekspresi ile Kars-Erzurum turu: İlk sefer yarın başlıyor

Ormanda tesadüfen bulundu: Kırmızı listede yer alıyor ekipler harekete geçti

Ormanda tesadüfen bulundu: Kırmızı listede yer alıyor ekipler harekete geçti

Dönümde 100 bin liraya kadar gelir sağlıyor! Üreticiliği yaygınlaşıyor .

Dönümde 100 bin liraya kadar gelir sağlıyor! Üreticiliği yaygınlaşıyor .