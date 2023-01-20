Meteoroloji'den İstanbul dahil 20 il için yağış uyarısı! Kuvvetli geliyor. 20 Ocak hava durumu

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; Türkiye'nin batı ve kuzey kesimlerinin parçalı, yer yer çok bulutlu, önümüzdeki 24 saat Marmara'nın batısı ve Kıyı Ege ile Antalya çevrelerinin sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.Ege kıyılarında beklenen yağışların öğle saatlerinde yerel kuvvetli olması, bu gece ve sabah saatlerinde iç ve doğu kesimlerde yer yer pus ve sis bekleniyor.Yapılan son değerlendirmelere göre; sabah saatlerinden itibaren Kıyı Ege'de görülecek olan sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların, Muğla çevreleri, İzmir ve Aydın'ın kıyı kesimleri ile Balıkesir'in batı kıyı ilçelerinde yerel kuvvetli (21-50 kg/m2) olması beklendiğinden ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı, kuvvetli rüzgar ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalı.Rüzgarın; Marmara ve Kıyı Ege'de güney ve güneybatı yönlerden kuvvetli ve yer yer fırtına (40-70 km/sa) şeklinde esmesi beklendiğinden ağaç ve direk devrilmesi, çatı uçması, soba ve doğal gaz kaynaklı baca zehirlenmeleri ile ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekli.Parçalı, yer yer çok bulutlu, yarın (Cuma) Trakya, Balıkesir ve Çanakkale çevreleri ile Bursa'nın batısının sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın, güney ve güneybatı yönlerden kuvvetli, yer yer kısa süreli fırtına (40-70 km/sa) şeklinde eseceği tahmin ediliyor.EDİRNE 13°C, 15°CÖğle saatlerinden sonra yağmur ve sağanak yağışlıİSTANBUL 10°C, 16°CÖğle saatlerinden sonra Avrupa kesmi yağmur ve sağanak yağışlıKIRKLARELİ 10°C, 15°CÖğle saatlerinden sonra yağmur ve sağanak yağışlıKOCAELİ 11°C, 20°CParçalı bulutluParçalı ve çok bulutlu, Kıyı Ege'nin aralıklı sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Kıyılarda beklenen yağışların öğle saatlerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor. Rüzgarın, kıyı kesimlerinde güney ve güneybatı yönlerden kuvvetli ve yer yer kısa süreli fırtına (40-70 km/sa) şeklinde esmesi bekleniyor.DENİZLİ 7°C, 17°CParçalı, yer yer çok bulutluİZMİR 12°C, 17°CSabah saatlerinden sonra aralıklı sağanak yağışlı. Yağışların öğle saatlerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor.MANİSA 13°C, 18°CÖğle saatlerinden sonra sağanak yağışlıMUĞLA 9°C, 13°CParçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı. Yağışların öğle saatlerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor.Sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.ADANA 10°C, 19°CAz bulutluANTALYA 10°C, 18°CSağanak yağışlıISPARTA 2°C, 11°CParçalı, yer yer çok bulutluMERSİN 12°C, 20°CAz bulutluParçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bu gece ve sabah saatlerinde yer yer pus ve sis bekleniyor.ANKARA 1°C, 14°CParçalı ve az bulutluESKİŞEHİR 2°C, 13°CParçalı ve az bulutluKAYSERİ -3°C, 16°CParçalı ve az bulutluKONYA 3°C, 15°CParçalı ve az bulutluParçalı ve az bulutlu, doğusunun yer yer çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bu gece ve sabah saatlerinde iç kesimlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor.BOLU 3°C, 15°CParçalı ve az bulutluKASTAMONU -2°C, 13°CParçalı ve az bulutluSİNOP 11°C, 17°CParçalı, yer yer çok bulutluZONGULDAK 9°C, 16°CParçalı ve az bulutluParçalı, yer yer çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bu gece ve sabah saatlerinde iç kesimlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor.AMASYA 1°C, 15°CParçalı, yer yer çok bulutluSAMSUN 11°C, 19°CParçalı, yer yer çok bulutluTOKAT 2°C, 17°CParçalı, yer yer çok bulutluTRABZON 10°C, 16°CParçalı, yer yer çok bulutluParçalı, kuzey ve batısının yer yer çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bu gece ve sabah saatlerinde yer yer pus ve sis bekleniyor.AĞRI -6°C, 9°CParçalı ve az bulutluERZURUM -5°C, 9°CParçalı, yer yer çok bulutluMALATYA 2°C, 6°CParçalı, yer yer çok bulutluVAN -5°C, 7°CParçalı ve az bulutluAz bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bu gece ve sabah saatlerinde bölgenin doğu kesimlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor.DİYARBAKIR 0°C, 15°CAz bulutluGAZİANTEP 4°C, 12°CAz bulutluSİİRT 6°C, 14°CAz bulutluŞANLIURFA 5°C, 16°CAz bulutlu