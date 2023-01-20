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Mardin'deki kanlı pusuda ölü sayısı beşe yükseldi: Son görüntüleri ortaya çıktı

Mardin’in Artuklu ilçesinde Irak plakalı bir araca düzenlenen silahlı saldırıda hayatını kaybedenlerin sayısı 5'e yükseldi. Olayla ilgili soruşturma kapsamında 6 kişi gözaltına alındı. Ölen 5 kişinin saldırıdan dakikalar önce dinlenme tesisindeki son görüntüleri de ortaya çıktı.

Ekleme: 20.01.2023 - 10:21 Güncelleme: 20.01.2023 - 10:24 / Editör: Ozge Selin
Mardin'deki kanlı pusuda ölü sayısı beşe yükseldi: Son görüntüleri ortaya çıktıMardin'de yabancı plakalı cipe düzenlenen silahlı saldırıda 5 kişi hayatını kaybetti. Artuklu-Nusaybin karayolunun Yeniköy mevkisinde Irak plakalı bir araca silahla ateş açıldı.

Olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Saldırıda, cipte bulunan Hındreen Abdullah Salih (39), Waheda Haedar Jasim (63), Abdullah Saleh Mustafa (69) yaşamını yitirdi, Chiman Shaheen Khalid (75) ve Ahmed Jalaladeen İbrahim (45) yaralandı.

Ambulansla Nusaybin Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralılardan Chiman Shaheen Khalid de müdahaleye rağmen kurtarılamadı. Midyat Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralı Ahmed Jalaladeen İbrahim, buradaki ilk müdahalenin ardından Elazığ Fethi Sekin Şehir Hastanesi'ne sevk edildi.

Mardin'deki kanlı pusuda ölü sayısı beşe yükseldi: Son görüntüleri ortaya çıktı

İbrahim, buradaki müdahaleye rağmen yaşamını yitirdi.

Mardin Valiliğinden yapılan açıklamada, merkez Artuklu ilçesinde meydana gelen saldırıyla ilgili soruşturmanın sürdüğü belirtildi.

Mardin'deki kanlı pusuda ölü sayısı beşe yükseldi: Son görüntüleri ortaya çıktı

Açıklamada, 'Yapılan soruşturmada, olayın şüphelisi oldukları değerlendirilen M.Ş, F.A, A.Y. ve A.K. Mardin Cumhuriyet Başsavcılığının talimatıyla gözaltına alınmıştır. Olayla ilgili tahkikat titizlikle devam etmektedir.' ifadelerine yer verildi.

Öte yandan yapılan çalışmada olayla ilgisi olduğu tespit edilen M.Y, ve Z.K. de gözaltına alındı.

Zanlılar, ilk ifadelerinde suçlarını itiraf etti.

Mardin'deki kanlı pusuda ölü sayısı beşe yükseldi: Son görüntüleri ortaya çıktı

İddiaya göre saldırganlardan ikisi aracı dinlenme tesisinden itibaren takip etmeye başladı. Diğer ikisi de Nusaybin çıkışında durdurdu. Yaşamını yitirenlerin cenazeleri, Mardin Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde yapılan otopsilerinden sonra yakınlarına teslim edildi. Cenazeler, Irak'a götürülmek üzere yola çıkarıldı.

Hayatını kaybedenlerin hastane önüne gelen yakınları Kürtçe ağıt yaktı.

Mardin'in Artuklu ilçesinde, seyir halindeki Irak plakalı cipe düzenlenen silahlı saldırıda ölen 5 kişinin, Nusaybin'de mola verdikleri ve saldırıdan dakikalar önce dinlenme tesisindeki son görüntüleri ortaya çıktı.

Saat 23.44'te kaydedilen görüntülerde; Hındreen Abdullah Salih (39) ve Waheda Haedar Jasim'in (63), Chiman Shaheen Khalid'in (75) kolundan tutup vitrinlere baktığı, Abdullah Saleh Mustafa (69) ve Ahmed Jalaladeen İbrahim'in (45) peş peşe tesise girdikleri, tesisten ayrılmalarının ardından 30 kilometre sonra saat 01.00 sıralarında saldırıya uğradıkları görülüyor.

Mardin'deki kanlı pusuda ölü sayısı beşe yükseldi: Son görüntüleri ortaya çıktı


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