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Kilis Öncüpınar'a roket saldırısı: Altı roket boş araziye isabet etti

Kilis'teki Öncüpınar Sınır Kapısı bölgesine, Suriye'nin kuzeyinden YPG/PKK'lı teröristlerce atılan 6 roket düştü. Suriye'nin kuzeyindeki terör örgütü YPG/PKK mensuplarınca atılan roketler, Öncüpınar Sınır Kapısı bölgesindeki boş araziye isabet etti.

Kilis Öncüpınar'a roket saldırısı: Altı roket boş araziye isabet etti
Ekleme: 20.01.2023 - 19:25 Güncelleme: 20.01.2023 - 19:42 / Editör: Ozge Selin
Kilis Öncüpınar'a roket saldırısı: Altı roket boş araziye isabet etti
YPG/PKK’lı teröristlerce atılan altı roket Kilis'te sınır bölgesine düştü. Suriye'nin kuzeyindeki terör örgütü YPG/PKK mensuplarınca atılan roketler, Öncüpınar Sınır Kapısı bölgesindeki boş araziye isabet etti.Saldırıda herhangi bir can kaybı ya da yaralanma yaşanmadı. Bölgede önlemlerini artıran güvenlik güçleri, belirlenen terör hedeflerini ateş altına aldı. Sınır kapısındaki tır şoförlerinden Savaş Kutay, AA muhabirine, sınır bölgesindeyken patlama sesleri duyduklarını ve duvar kenarlarına geçerek korunmaya çalıştıklarını belirterek, "Sınır kapısının her tarafından ses duyuldu, dumanları da gördük. Tır şoförü olduğumuz için araçlarımızı içeriye bırakıp dışarı çıkarken olay yaşandı." dedi.

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