İsveç Büyükelçisi Dışişlerine çağrıldı: Kur'an-ı Kerim yakma eylemi kınandı...

Son dakika haberi: İsveç'te, yarın 'Kuran-ı Kerim'in yakılması' eylemine izin verildiğinin öğrenilmesi üzerine, İsveç'in Ankara Büyükelçisi bugün Dışişleri Bakanlığına çağrıldı.Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, Büyükelçiye, açıkça nefret suçu niteliğindeki sözkonusu provokatif eylemi en güçlü şekilde kınadığımız, İsveç'in bu tutumunun kabul edilemez olduğu, eyleme müsaade edilmemesini beklediğimiz, kutsal değerlere hakaretin 'demokratik haklar' kisvesi altında savunulamayacağı vurgulandı.Ayrıca; Türkiye, PKK iltisaklı çevrelerin Stokholm'de yapmaya hazırlandığı propaganda faaliyetlerine izin verilmesinin Üçlü Ahitname'nin açık ihlali olduğu konusunda İsveç'i uyardı.'İZİN VERİLMESİNİ LANETLİYORUZ'Sosyal medya hesabından açıklamalarda bulunan AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, 'Türkiye'nin Stockholm Büyükelçiliği önünde Kur'an-ı Kerim yakmayı hedefleyen bir eyleme izin verilmesini lanetliyoruz. İsveç makamlarının bu yaptığı nefret suçlarını himaye etmektir' ifadeleriyle sert tepki gösterdi.