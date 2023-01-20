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Cumhurbaşkanı Erdoğan müjdeyi verdi: İçişleri Bakanlığı'nda Roman Koordinasyon Merkezi kuruluyor

Son dakika haberi... Başkan Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul’da "2023 Roman Buluşması-Yüzyılın Romanını Birlikte Yazıyoruz" programında önemli açıklamalarda bulundu. Peş peşe müjdeleri sıralayan Başkan Erdoğan, "Romanlara özel bir konut projesi başlatıyoruz. Hedefimiz, her Roman'a bir yuva. Sizleri, uygun ödeme imkanlarıyla modern, ferah, huzurlu bir eve kavuşturmak istiyoruz" dedi. Başkan Erdoğan İçişleri Bakanlığı bünyesinde Roman Koordinasyon Merkezi'nin kurulacağını da duyurdu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan müjdeyi verdi: İçişleri Bakanlığı'nda Roman Koordinasyon Merkezi kuruluyor
Ekleme: 20.01.2023 - 20:10 Güncelleme: 20.01.2023 - 20:50 / Editör: Ozge Selin
Cumhurbaşkanı Erdoğan müjdeyi verdi: İçişleri Bakanlığı'nda Roman Koordinasyon Merkezi kuruluyor
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul'da '2023 Roman Buluşması-Yüzyılın Romanını Birlikte Yazıyoruz' programında önemli açıklamalarda bulundu.

'YÜZYILIN ROMANINI BİRLİKTE YAZALIM'

Başkan Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkan başlıklar:

Romanlar benim candan öte can kardeşlerimdir. Birileri sizi görüntü vermek oy almak için kullanır. Biz ise son nefesimize kadar sizi yol arkadaşımız olarak görüyoruz.

81 vilayetimizi ve 85 milyon vatandaşımızı kucaklarken, Romanlar başta olmak üzere hiç kimseyi dışarıda bırakmadık. Kimsenin kökenine, inancına, herhangi bir farklılığına bakmadık.

Cumhurbaşkanı Erdoğan müjdeyi verdi: İçişleri Bakanlığı'nda Roman Koordinasyon Merkezi kuruluyor

Biz yüzyılın romanını birlikte yazalım onlar da okuyup anlasınlar.

Romanlar, ortak vatanımız Türkiye'yi geleceğe birlikte taşıyalım. Bu milletin birliğine göz dikenlerin heveslerini kursaklarında bırakalım.

Haliç'i şimdiki haline biz getirdik. Ama bizden sonra gelenler aynı temizliği devam ettirmeyip buraya pislik akıttılar.

Geçmişte Romanların yaşadığı bazı sıkıntıları gidermek bize nasip oldu. Mevzuatımızdan ayrımcı ifadeleri kaldırdık. Ayrımcılığa uğrayan herkese hak arama yolunu açtık.

Cumhurbaşkanı Erdoğan müjdeyi verdi: İçişleri Bakanlığı'nda Roman Koordinasyon Merkezi kuruluyor

ROMAN KOORDİNASYON MERKEZİ KURULUYOR

Sizlere bugün başka müjdelerim de var. İçişleri Bakanlığı bünyesinde bir Roman Koordinasyon Merkezi kuruyoruz. Bu merkezde Roman koordinatörler de görev alacak.

25 ilimizde Valilik bünyesinde koordinatörler olacak.

'Mustafa Kandıralı'nın ismini yaşatacak, sizlerin arasından yeni değerlerin yetişmesini temin edecek bir güzel sanatlar lisesi açıyoruz.'

ROMANLARA ÖZEL KONUT KAMPANYASI

Özel bir sosyal konut kampanyası başlatacağız. İzmir, Kocaeli, Çanakkale ve Keşan'da sizlere yönelik konut projelerimiz bulunuyor. Hedefimiz, her Roman'a bir yuva. Sizleri, uygun ödeme imkanlarıyla modern, ferah, huzurlu bir eve kavuşturmak istiyoruz.
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