Çankırı'da uyuşturucu operasyonu:4 tutuklama

Kentte düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 10 şüpheliden 4'ü tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Uyuşturucu tacirlerine göz açtırılmıyor...



Çankırı'nın Kurşunlu ve Atkaracalar ilçelerinde teknik ve fiziki takibe takılan şüphelilerin adresine operasyon düzenlendi.İl Jandarma Komutanlığı ekipleri operasyon kapsamında 11 şüpheliye ait 6 adrese operasyon düzenledi.



7 şüpheli adliyeye sevk edildi



Aramalarda farklı miktar ve çeşitlerde uyuşturucu madde ele geçirildi.



Gözaltına alınan 7 şüpheli jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.



4 kişi tutuklandı



Şüphelilerden 4'ü çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı, 3'ü adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.