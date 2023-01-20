Çankırı'da uyuşturucu operasyonu:4 tutuklama
Kentte düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 10 şüpheliden 4'ü tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Uyuşturucu tacirlerine göz açtırılmıyor...
Çankırı'nın Kurşunlu ve Atkaracalar ilçelerinde teknik ve fiziki takibe takılan şüphelilerin adresine operasyon düzenlendi.İl Jandarma Komutanlığı ekipleri operasyon kapsamında 11 şüpheliye ait 6 adrese operasyon düzenledi.
7 şüpheli adliyeye sevk edildi
Aramalarda farklı miktar ve çeşitlerde uyuşturucu madde ele geçirildi.
Gözaltına alınan 7 şüpheli jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.
4 kişi tutuklandı
Şüphelilerden 4'ü çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı, 3'ü adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Çankırı'nın Kurşunlu ve Atkaracalar ilçelerinde teknik ve fiziki takibe takılan şüphelilerin adresine operasyon düzenlendi.İl Jandarma Komutanlığı ekipleri operasyon kapsamında 11 şüpheliye ait 6 adrese operasyon düzenledi.
7 şüpheli adliyeye sevk edildi
Aramalarda farklı miktar ve çeşitlerde uyuşturucu madde ele geçirildi.
Gözaltına alınan 7 şüpheli jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.
4 kişi tutuklandı
Şüphelilerden 4'ü çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı, 3'ü adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
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