Adıyaman’da kadın çığlığı ekipleri alarma geçirdi

Adıyaman’da gece geç saatlerde yükselen çığlık sesleri polis ekiplerini alarma geçirdi. Ekipler yaptığı araştırmada, zihinsel engelli bir kadının çığlık attığını ve olumsuz bir durumun olmadığını tespit etti.

Edinilen bilgilere göre, Mehmet Akif Mahallesi İl Emniyet Müdürlüğü yakınlarında sabaha karşı saat 04.00 sıralarında çığlık sesleri yükseldi. Gecenin sessizliğini bozan çığlık seslerine uyanan vatandaşlar durumu polis ekiplerine bildirdi. Durum üzerine çok sayıda sivil ve resmi polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen polis ekipleri çevrede araştırmalarda bulunarak çığlık atan kadını bulmaya çalıştı. Yapılan çalışmalar neticesinde çığlık atan kişinin zihinsel engelli bir kadın olduğu ve evin penceresinden bağırdığı öğrenildi. Herhangi bir sorunla karşılaşmayan polis ekipleri daha sonra olay yerinden ayrıldı.