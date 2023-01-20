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15 bin liraya 'joker'li rapor oyununu polis bozdu: 15 kişi adliyeye sevk edildi

Aydın merkezli üç ilde düzenlenen ve 15 bin TL’ye ’joker’ adı verilen engelli bireyleri başkalarının yerine sağlık kontrolüne sokarak engelli raporu çıkaran örgüte yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 71 kişiden aralarında devlet memurlarının da olduğu 15 şüpheli adliyeye sevk edildi.

Ekleme: 20.01.2023 - 11:18 Güncelleme: 20.01.2023 - 11:19 / Editör: Ozge Selin
15 bin liraya 'joker'li rapor oyununu polis bozdu: 15 kişi adliyeye sevk edildi
Edinilen bilgiye göre, Aydın İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Şube Müdürlüğü ekipleri, bazı şahısların sahte engelli raporu düzenleyerek kamuyu zarara uğrattığı ve haksız kazanç elde ettiği yönündeki tespitleri üzerine operasyon için düğmeye bastı. Aydın Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturmada ekipler, Aydın merkezli İstanbul ve İzmir'de 71 adrese eş zamanlı operasyon düzenlendi. Gerçekleştirilen eş zamanlı operasyonlarda, aralarında memurların da olduğu örgüt ele başı 71 şüpheli, 'suç işlemek amacıyla örgüt kurmak', 'örgüt faaliyeti çerçevesinde kamu kurum ve kuruluşları zararına nitelikli dolandırıcılık', 'resmi belgede sahtecilik' ve 'rüşvet' suçlamasıyla gözaltına alındı.

'Joker' adı verilen engelli bireyleri, başkalarının yerine sağlık kontrolüne sokmuşlar

Şüphelilerin, örgütlü olarak hasta olmayan kişiler adına 'joker' adı verilen engelli bireylerin sağlık kontrolüne soktuğu tespit edilerek, bu şekilde alınan raporlarla engellilerin yararlanacağı haklardan faydalanmasını sağladıkları belirtildi. Örgütün, ayrıca bu iş karşılığında alınan rapor için 10-15 bin lira para talep ettiği bilgisine ulaşıldı.

Aralarında devlet memurlarının da olduğu 15 kişi adliyeye sevk edildi

Aydın İl Emniyet Müdürlüğü'ndeki işlemleri tamamlanan ve aralarında devlet memurlarının da bulunduğu 15 kişi sabah saatlerinde adliyeye sevk edildi. Geriye kalan 56 kişinin ise işlemlerinin sürdürdüğü öğrenildi.
Olayla ilgili soruşturma sürüyor.
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