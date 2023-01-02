Yunanistan soruşturma başlattığı Önder Mümin'in Türkiye aleyhinde faaliyet yaptığı ortaya çıktı!

Yunanistan İçişleri Bakanlığı'nın , Doğu Makedonya ve Trakya Bölgesi'nde bulunan Rodop iline bağlı Yassıköy Belediye Başkanı Önder Mümin hakkında soruşturma başlatmıştı.Amerikan haber ajansı Associated Press'e (AP) konuşan Yunan yetkililer Mümin'in, FETÖ ile iltisaklı olduğu gerekçesiyle belediye yetkililerini görevden alma ya da başka görevlere atama kararı nedeniyle soruşturmanın başlatıldığını öne sürmüşlerdi.Geçtiğimiz Haziran ayında da Rodop Kinal Partisi'nin Yassıköy Belediye Başkanı Önder Mümin'in Batı Trakya Türk Azınlığı Danışma Kurulu'ndan ihraç edildiği haberi basına yansımıştı.Ancak FETÖ ile mücadele ettiği için Yunan hükümetinin hedefi olduğu öne sürülen Mümin ile ilgili çeşitli iddialar ortaya çıktı. Yassıköy Belediye Başkanı Mümin'in Türkiye aleyhinde faaliyet yapmasından dolayı Batı Trakya Türk Azınlığı Danışma Kurulu'ndan ihraç edildiği belirtildi.Öte yandan psikolojik tedavi gördüğü de öne sürülen Mümin'in, Yunanistan'ın FETÖ hamiliği yapmasından dolayı Türkiye'nin desteğini alabilmek için 'FETÖ ile mücadele' stratejisi geliştirdiği öne sürüldü. Mümin'in FETÖ ile mücadele görüntüsü vererek Türkiye'yi arkasına alıp ve Yunanistan'la daha güçlü pazarlık yapma niyetinde olduğu iddia edildi. Türk yetkililerin kendisiyle hiç bir şekilde görüşmediği bilgisi de paylaşıldı.Yunanistan'ın başkenti Atina'nın yaklaşık 700 kilometre kuzeyinde bulunan Yassıköy'de çok sayıda Türk yaşıyor.