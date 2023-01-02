Türkiye'nin en büyük savaş gemisi: TCG Anadolu

Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanlığı koordinesinde Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) donanmasının en büyük savaş gemisi olacak TCG Anadolu'nun sac kesimi, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın da katıldığı törenle 30 Nisan 2016'da yapıldı.1 Temmuz 2020'de başlayan liman kabul testlerinin tamamlanmasının ardından 20 Haziran 2022'de geminin deniz kabul testleri başladı. İlk helikopter konuşlanması 17 Kasım 2022'de yapılan Anadolu gemisinin, bu senenin ilk aylarında Türk Silahlı Kuvvetlerine teslim edilmesi planlanıyor. Yaklaşık üç futbol sahası uzunluğundaki gemide, milli ve yerli savaş yönetim sistemi Advent kullanılıyor. Türkiye'nin en büyük savaş gemisi, dünyanın ise ilk SİHA gemisi olma özelliğine sahip TCG Anadolu'nun 2023 yılı içerisinde göreve başlaması bekleniyor.Son teknoloji radarlar ve sensörlerle donatılan gemi, çıkarma araçları ve botların yanı sıra araç güvertesinde, tankların ve zırhlı araçların bulunduğu 100'e yakın aracı taşıma imkanına sahip. Bir amfibi tabur ile gerekli muharebe ve destek araçlarını kriz bölgelerine taşıyabilme yeteneğine sahip TCG Anadolu, havuzunda taşıyacağı araçlarıyla çıkarma operasyonlarına katılabilek.Tam yüklü deplasmanda 27 bin 436 ton ağırlıkta, 231 metre boyunda ve 32 metre genişliğinde inşa edilen Çok Maksatlı Amfibi Gemi TCG Anadolu, Ege, Karadeniz ve Akdeniz harekat alanlarında ve gerektiğinde Hint ve Atlantik okyanuslarında kullanılabilecek. SİHA'ları dünyada ilk kez 'sürü' olarak kullanan Türkiye, deniz harp tarihine de yeni bir konsept kazandırmaya hazırlanıyor. Envantere alınacak 232 metre uzunluğundaki Türkiye'nin en büyük savaş gemisinde kullanılacak Bayraktar TB3 SİHA ilk uçuşa hazırlanıyor.30 ila 50 arasındaki SİHA'yı TCG Anadolu'ya konuşlandıracak Türkiye, bu hamlesi ile dünyada bir ilki de gerçekleştirmiş olacak.Türk donanmasının ihtiyaçları doğrultusunda yapılan TCG Anadolu tam donanımlı 8 helikopter bulundurabilecek. Bir tabur tam teşekküllü askerin istenilen bölgeye sevkini sağlayabilecektir.Gemi boyu ve genişliği: 232x32 mAzami yükseklik: 58 mMaksimum sürat: 21 knotsHareket siası: 9.000 milAğır yük garajı: 1.410 m²Hafif yük garajı: 1.880 m²Gemi havuzu: 1.165 m²Hangar: 900 m²Uçuş güvertesi: 5.440 m²Savaş uçağı kapasitesi: 6 adet savaş uçağıTaarruz helikopteri kapasitesi: 4 adet T-129 AtakÇok amaçlı amfibi hücum gemisi maksadı ile kullanılacak olan gemi, 1.400 kişiyi taşıyabilecek kapasitededir. Bir amfibi taburunu iletişim, muharebe ve destek araçlarına ihtiyaç duymadan istenilen bölgeye çıkartma yapabilecektir.Yedi yüz kişilik amfibi gücü dışında sekiz deniz çıkarma aracını bulundurabilecek Anadolu gemisi içinde ameliyathane, diş tedavi üniteleri ve yoğun bakım ile enfeksiyon odalarının da bulunduğu en az otuz yatak kapasiteli askerî hastaneye sahip olacak.