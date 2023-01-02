THY: Anadolu Jet'in Sabiha Gökçen'den 48 uçuşu iptal edildi!

Son dakika haberi... Konuyla ilgili olarak yapılan açıklamada düşük görüş şartlarının Sabiha Gökçen Havalimanı'ndaki operasyonları olumsuz etkilediği belirtilerek Meteorolojik Acil Durum Komitesi'nin toplantısı sonrası alınan kararla AnadoluJet tarafından 3 Ocak Salı günü icrası planlanan, Sabiha Gökçen Havalimanı kalkışlı ve varışlı toplam 48 uçuşun iptal edildiği duyuruldu.