THY: Anadolu Jet'in Sabiha Gökçen'den 48 uçuşu iptal edildi!
Son dakika haberi... İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı'nda yarın beklenen yoğun sis nedeniyle hava trafiğinde düzenlemeye gidildi. AnadoluJet yarın planladığı 48 seferini iptal etti.
Son dakika haberi... Konuyla ilgili olarak yapılan açıklamada düşük görüş şartlarının Sabiha Gökçen Havalimanı'ndaki operasyonları olumsuz etkilediği belirtilerek Meteorolojik Acil Durum Komitesi'nin toplantısı sonrası alınan kararla AnadoluJet tarafından 3 Ocak Salı günü icrası planlanan, Sabiha Gökçen Havalimanı kalkışlı ve varışlı toplam 48 uçuşun iptal edildiği duyuruldu.
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