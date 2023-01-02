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Sürücüsü uyuyan Tesla'yı 15 dakika boyunca polis kovaladı! İnanılır gibi değil ama gerçek!

Almanya'da kullandığı Tesla marka otomobili otopilot moduna alıp uyuyan sürücüyü 15 dakika boyunca polis kovaladı. Yaşanan kovalamaca sonrasında araç sürücüsü uyanarak aracı kenara çekti. Yaşanan olay sonrası sürücünün ehliyetine el konuldu. İşte detaylar...

Ekleme: 2.01.2023 - 21:20 Güncelleme: 2.01.2023 - 21:26 / Editör: Ozge Selin
Sürücüsü uyuyan Tesla'yı 15 dakika boyunca polis kovaladı! İnanılır gibi değil ama gerçek!Oberfranken Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Almanya'nın Bamberg şehrinde trafik polisleri, A70 otobanında Bayreuth yönüne giden 45 yaşındaki Tesla sürücüsünü kontrol etmek istedi.

Sürücü, trafik polislerinin korna dahil dur sinyallerine cevap vermedi.

Sürücüsü uyuyan Tesla'yı 15 dakika boyunca polis kovaladı! İnanılır gibi değil ama gerçek!

Polisler, Tesla sürücüsünün gözleri kapalı ve ellerini direksiyon simidinden çekmiş bir şekilde koltukta uzandığını tespit etti.

Aracın saatte belli bir süre 110 kilometre hızla öndeki polis arabasıyla aynı mesafeyi koruduğu dikkati çekti.

Bu, sürücünün otomatik pilotu devreye alıp uykuya daldığı şüphesini güçlendirdi. Yaklaşık 15 dakika sonra sürücü nihayet uyandı ve polislerin talimatlarını yerine getirdi.

Sürücüsü uyuyan Tesla'yı 15 dakika boyunca polis kovaladı! İnanılır gibi değil ama gerçek!

Kontroller sırasında söz konusu sürücünün uyuşturucu etkisinde olduğu tespit edildi.

Polisler, otomatik pilotun devre dışı kalmaması için araçta direksiyona takılan bir alet tespit etti.

Ehliyetine el konulan Tesla sürücüsü, karayolu trafiğini tehlikeye atma suçlamasıyla mahkemeye sevk edildi.
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