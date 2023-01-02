Sakarya'da 13 yaşındaki çocuk feci şekilde can verdi: Acı gerçek kahretti
Sakarya'nın Sapanca ilçesinde 13 yaşındaki çocuk feci şekilde can verdi. Sürdüğü bisiklet ile duvara çarpan Muhammet Enes Kös ağır yaralandı. Kaldırıldığı hastanede hayatını kaybeden talihsiz çocuğun ayakkabısını alıp kaçan köpeğin peşinden gittiği öğrenildi.
Olay, dün akşam Sapanca Göl Mahallesi'nde meydana geldi. Bisikletiyle yokuş aşağı inen Muhammet Enes Kös, frenlerinin tutmaması sonucu bir dükkanın duvarına çarptı.
Çocuğun yaralandığını görenlerin ihbarı üzerine bölgeye acil sağlık ekibi geldi. Ağır yaralandığı belirlenen çocuk, ambulansla Sapanca Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Muhammet Enes Kös, doktorların tüm müdahalelerine rağmen hayatını kaybetti. Polis olayla ilgili soruşturma başlattı.
ACI GERÇEK ORTAYA ÇIKTI
Muhammet Enes Kös'ün, ayakkabısını alıp kaçan köpeğin peşinden bisikletiyle gittiği ortaya çıktı.
Çocuğun yaralandığını görenlerin ihbarı üzerine bölgeye acil sağlık ekibi geldi. Ağır yaralandığı belirlenen çocuk, ambulansla Sapanca Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Muhammet Enes Kös, doktorların tüm müdahalelerine rağmen hayatını kaybetti. Polis olayla ilgili soruşturma başlattı.
ACI GERÇEK ORTAYA ÇIKTI
Muhammet Enes Kös'ün, ayakkabısını alıp kaçan köpeğin peşinden bisikletiyle gittiği ortaya çıktı.
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