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Rusya, Ukrayna’ya ait İHA üretim tesislerini vurdu

Rusya Savunma Bakanlığı Sözcüsü İgor Konaşenkov, Ukrayna’ya ait insansız hava aracı (İHA) üretim tesislerini vurduklarını duyurdu.

Rusya, Ukrayna’ya ait İHA üretim tesislerini vurdu
Ekleme: 2.01.2023 - 10:44 Güncelleme: 2.01.2023 - 10:45 / Editör: Ozge Selin
Rusya, Ukrayna’ya ait İHA üretim tesislerini vurdu
Rusya, Ukrayna topraklarını vurmaya devam ediyor.

Rusya Savunma Bakanlığı Sözcüsü İgor Konaşenkov yaptığı açıklamada, yüksek hassasiyetli füzeler ile Ukrayna topraklarındaki insansız hava aracı (İHA) üretim tesislerini vurduklarını ifade etti.

Ukrayna'nın Rusya'ya yönelik İHA saldırılarını hatırlatan Konaşenkov, tesislerin vurulmasıyla kendilerine yönelik muhtemel saldırıların önüne geçtiklerini belirtti.

'Kiev rejiminin saldırı planları bozulmuştur'
Konaşenkov, '31 Aralık'ta Rusya Federasyonu hava güçleri tarafından Ukrayna'nın insansız hava aracı üretimi için kullanılan savunma sanayi tesislerine uzun menzilli ve yüksek hassasiyetli silahlar ile bombardıman düzenlenmiştir. Söz konusu tesislerde üretilen insansız hava araçları Rusya Federasyonu'na karşı terör saldırıları gerçekleştirmek için kullanılacaktı. İHA'ların depolandığı park alanı ve İHA fırlatma alanları da vurularak hedeflere ulaşıldı. Kiev rejiminin yakında Rusya Federasyonu'na karşı terör saldırıları düzenleme planları bozulmuştur.' ifadelerini kullandı.

'Ukrayna Hava Kuvvetleri'ne ait Mİ-8 tipi helikopter düşürüldü'
Donetsk bölgesinde, Rus ordusunun taarruzlarının devam ettiğini belirten Konaşenkov, 'Bu bölgede Rus ordusunun aktif eylemleri sayesinde 110'dan fazla Ukrayna askeri, 2 piyade savaş aracı, 5 zırhlı araç ve 7 araç imha edildi. Donetsk'in güney yönünde, Zaporijya'daki yerleşim alanlarına Ukrayna Silahlı Kuvvetleri'nin saldırıları başarısız oldu. 50'den fazla Ukrayna askeri, 2 zırhlı araç ve 3 piyade aracı imha edildi. Zaporijya ve Donetsk'teki yerleşim alanlarında 6 sabotaj grubu imha edildi. Donetsk'teki Kamyshevka yerleşim alanında Ukrayna ordusu tarafından kullanılan mobil radar imha edildi. Donetsk'teki Artemovsk bölgesinde ABD yapımı AN/TPQ-50 batarya sistemli radar imha edildi. Donetsk'teki Poltavka köyü yakınlarında Rusya Hava Kuvvetleri'ne ait savaş uçakları Ukrayna Hava Kuvvetleri'ne ait Mİ-8 tipi helikopteri düşürdü.' dedi.

Son durumu paylaştı
Rusya'nın bugüne kadar Ukrayna ordusuna verdiği zayiata değinen Konaşenkov, 'Özel askeri operasyonun başlangıcından bu yana Ukrayna ordusuna ait 355 uçak, 199 helikopter, 2 bin 779 insansız hava aracı, 399 uçaksavar füze sistemi, 7 bin 350 tank ve diğer zırhlı savaş araçlar, 957 çoklu fırlatma roket sistemleri, 3 bin 756 adet obüs ve havan topu ile 7 bin 859 adet özel askeri araç imha edildi.' dedi.

Zelensky: 45 İHA imha ettik
Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelensky ise, Telegram hesabından yayınladığı görüntülü mesajında, Rus güçlerinin 2023'ün ilk gününde de Ukrayna'ya saldırılar düzenlediğini belirtti.

Rus kuvvetlerinin ülkenin çeşitli bölgelerine İran yapımı İHA'lar fırlattığını aktaran Zelenskiy, Ukrayna hava savunma sistemleri tarafından 45 İHA'nın imha edildiğini vurguladı.

Ukrayna'nın bağımsızlığı için mücadeleye devam edeceklerini kaydeden Zelenskiy, 'Ukrayna'dan tek bir yılı bile çalamazlar, bağımsızlığımızı elimizden alamayacaklar. Onlara hiçbir şey vermeyeceğiz.' dedi.


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