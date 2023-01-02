Mardin'de feci kaza! 6 kişi hayatını kaybetti
Mardin'de valilik ve üniversite çalışanlarını taşıyan servis aracı kontrolden çıkarak devrildi. Meydana gelen kazada 6 kişi hayatını kaybetti, 5 kişi yaralandı. Servisin valilik ve üniversite öğrencilerini taşıdığı öğrenildi.
Mardin'de valilik ve üniversite çalışanlarını taşıyan servis aracı kontrolden çıkarak devrildi. Meydana gelen kazada 6 kişi hayatını kaybetti, 5 kişi yaralandı. Servisin valilik ve üniversite öğrencilerini taşıdığı öğrenildi.
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