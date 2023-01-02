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Bakan Dönmez açıkladı! 'Türkiye Bulgaristan'a doğal gaz satacak' Anlaşma yarın imzalanacak...

Son dakika... Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez'dan önemli doğal gaz açıklaması. Bakan Dönmez, Türkiye'nin Bulgaristan'a doğal gaz satacağını söyledi. Dönmez, Türkiye ve Bulgaristan arasındaki anlaşmanın yarın imzalanacağını ifade etti.

Bakan Dönmez açıkladı! 'Türkiye Bulgaristan'a doğal gaz satacak' Anlaşma yarın imzalanacak...
Ekleme: 2.01.2023 - 22:23 Güncelleme: 2.01.2023 - 22:56 / Editör: Ozge Selin
Bakan Dönmez açıkladı! 'Türkiye Bulgaristan'a doğal gaz satacak' Anlaşma yarın imzalanacak...
Son dakika... Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez 'Türkiye Bulgaristan'a doğal gaz satacak, anlaşma yarın imzalanacak.' dedi.

Bulgaristan Enerji Bakanı Rossen Hristov, Türkiye'nin sıvılaştırılmış doğal gaz (LNG) terminallerinden 1 milyar metreküplük kapasite kullanmak için müzakerelerin sürdüğünü söylemişti.

ENERJİDE GELDİĞİMİZ SEVİYE İFTİHAR EDİCİ

Katıldığı bir televizyon kanalında konuşan Bakan Dönmez'in açıklamalarından satır başları:

'Enerjide geldiğimiz seviye sevindirici ve iftihar edici. Karadeniz gazını biz sisteme verdiğimizde hem milletimiz hem de devletimiz kazanacak. Çıkartacağımız gaz evlerin ihtiyacını ve son keşif ile daha fazlasını karşılayacak. Avantajları vatandaşımız lehine kullanacağız.

Bakan Dönmez açıkladı! 'Türkiye Bulgaristan'a doğal gaz satacak' Anlaşma yarın imzalanacak...

HANELERDE DOĞAL GAZIN YÜZDE 75'İNİ DEVLET KARŞILIYOR

Savaş bitmeden radikal bir fiyat düşüşü beklemek doğru değil. Enerji krizinin aşılmasında da üzerimize düşeni yapmaya hazırız.

İstisnasız bütün hanelerde doğal gazın yüzde 75'ini devlet karşılıyor, yüzde 25'ini vatandaşa yansıtıyoruz. Kararlıyız, 2023'te de sübvansiyon oranları ile devam edeceğiz. Türk Akımı'ndan yıllık 15 milyar metreküp kadar gaz alabiliyoruz.

Bu kış enerji fiyatlarında herhangi bir artış öngörmüyoruz.

GABAR'DAKİ PETROL KEŞFİ

Gabar'daki pertol keşfi son yıllarda yapılan en büyük keşif. Net üretilebilir günlük rezerv 7 bin 750 varil. Fiyat olarak karşılığı 12 milyar dolar.

Borda 2022 rekor yılı oldu.'
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