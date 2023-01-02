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AK Partili vekile PYD’den suikast girişimi! 2 terörist Akçakale’de yakalandı

AK Parti Şanlıurfa Milletvekili İbrahim Halil Yıldız'a yönelik suikast engellendi. Emniyet İstihbarat Başkanlığı ve Şanlıurfa İl Emniyet Müdürlüğünce yürütülen koordineli çalışmalarla Yıldız’a suikast için Suriye'den gönderilen, PKK/KCK terör örgütü Suriye yapılanması PYD/YPG mensubu 2 örgüt mensubu Şanlıurfa'nın Akçakale ilçesinde yakalandı.

AK Partili vekile PYD’den suikast girişimi! 2 terörist Akçakale’de yakalandı
Ekleme: 2.01.2023 - 16:35 Güncelleme: 2.01.2023 - 16:43 / Editör: Ozge Selin
AK Partili vekile PYD’den suikast girişimi! 2 terörist Akçakale’de yakalandı
Şanlıurfa İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince geçtiğimiz hafta gerçekleştirilen operasyon sonucunda illegal yollarla Türkiye'ye geçtiği tespit edilen M.M ve M.M.İ isimli Suriye uyruklu 2 örgüt mensubu yakalanarak gözaltına alındı.

MİLLETVEKİLİNE SUİKAST DÜZENLEYECEKLERDİ

Gözaltına alınan örgüt mensupları alınan ifadelerinde, PKK/KCK-PYD/YPG terör örgütü içerisinde Ayn El Arap bölgesinde sorumlu düzeyde faaliyet gösteren Hacı kod isimli örgüt mensubunun talimatıyla AK Parti Şanlıurfa Milletvekili İbrahim Halil Yıldız'a suikastı gerçekleştirmek üzere Türkiye'ye geçtiklerini, kendilerine yine aynı örgüt mensubu tarafından para gönderileceğini beyan etmeleri üzerine örgüt mensubunun yönlendirmesi ile para getiren Suriye uyruklu R.B isimli zanlı da yapılan operasyonla kıskıvrak yakalandı.

KARDEŞİNİ KAÇIRIP EYLEME ZORLAMIŞLAR

R.B. isimli şahsın Suriye'de bulunan H.B. isimli kardeşinin PKK/KCK-PYD/YPG terör örgütü içerisinde Suriye'de faaliyet gösteren Serhildan kod isimli örgüt mensubu tarafından kaçırıldığı ve serbest bırakılması karşılığında AK Parti Milletvekili İbrahim Halil YILDIZ'a eylem yapılması amacıyla kendisinden keşif yapmasını istediği öğrenildi. Gözaltına alınan Suriye uyruklu 2'si örgüt mensubu olmak üzere 3 zanlı tutuklandı.
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