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Otomobil, TIR'a arkadan çarptı: 1 ölü

Çanakkale’nin Ezine ilçesinde TIR'a arkadan çarpan otomobilin sürücüsü Cafer Efe (42) hayatını kaybetti.

Ekleme: 19.01.2023 - 09:34 Güncelleme: 19.01.2023 - 09:35 / Editör: Ozge Selin
Otomobil, TIR'a arkadan çarptı: 1 ölü
Kaza, saat 01.30 sıralarında Ezine ilçesi Bahçeli köyü mevkisi Ayvacık- Ezine kara yolunda meydana geldi. Çanakkale yönüne giden Ceyhun Efe (42) yönetimindeki 17 KS 696 plakalı otomobil, aynı yöne giden A.G. (60) yönetimindeki 35 ABR8 70 plakalı TIR'a arkadan çarptı.

Kazada TIR'ın dorsesinin altına giren otomobilin sürücüsü Efe, araçta sıkıştı. İhbar üzerine kaza yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. İtfaiye tarafından çıkarılan araçtan çıkarılan Efe, sağlık ekibinin yaptığı tüm müdahaleye karşın kurtarılamadı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatan polis ekipleri, TIR şoförü A.G.'yi gözaltına aldı.


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