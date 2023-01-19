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EPDK Başkanı açıkladı: Geri ödeme süreci başladı

Azami Uzlaştırma Fiyat (AUF) mekanizması ile ilgili şirketlerin geri ödeme süreci başladı. Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK) Başkanı Mustafa Yılmaz, şu ana kadar şirketlerden toplam tutarın 1 milyar TL'ye yaklaşan kısmının tahsil edildiğini açıkladı.

Ekleme: 19.01.2023 - 10:18 Güncelleme: 19.01.2023 - 10:30 / Editör: Ozge Selin
EPDK Başkanı açıkladı: Geri ödeme süreci başladıGeçtiğimiz hafta Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu ikili anlaşmalar kapsamında sehven ya da kasıtlı olarak EPİAŞ'a yapılan gerçek dışı bildirimler sebebi ile 40 şirket hakkında idari soruşturma açılmasına ve 10 milyar 208 milyon 222 bin 680 TL'nin geri ödenmesine karar vermişti. EPDK tarafından yapılan açıklamada da faiziyle birlikte 11 milyar TL'yi aşan bu meblağın AUF mekanizmasının doğası gereği maliyet düşüşü olarak doğrudan tüketicilerin faturalarına yansıyacağı ifade edilmişti.

Konuyla ilgili değerlendirmelerde bulunan EPDK Başkanı Yılmaz, 40 şirketin bu meblağı mutlak surette geri ödeyeceğini idari soruşturma sürecinin ise ayrıca yürütüldüğünü vurguladı. Yılmaz: 'Basında yer alan AUF mekanizması için yürütmeyi durdurma kararı çıktığı yönündeki haberler de doğru değil. Bu tip haberlere itibar edilmemeli. AUF konusunda hukuki açıdan hiçbir tereddüdümüz söz konusu değil' dedi.

EPDK'nın geri ödeme kararını siyasi mulahazalarla ya da belli çıkar odaklarına şirin gözükmek gayesiyle eleştirenler olduğunu belirten Yılmaz; tüm şirketlerin bu süreçten gerekli dersi çıkarması gerektiğini, AUF'u sabote edecek, tüketiciye maliyet yükü oluşturacak hiçbir girişime izin vermeyeceklerini hatırlattı.

Başkan Yılmaz şunları söyledi:

'Şirketlerin büyük kısmı geri ödeme sürecini başlattı. Kararımızın tebliğinin üzerinden 1 hafta geçmeden 1 milyar TL'ye yaklaşan bir kısmı tahsil edildi. Şu unutulmamalı... Bu bir ceza değil haksızca alınmış bir meblağın geri iadesi. Ödemeye yanaşmayan şirket olursa EPİAŞ'taki alacaklarından ve teminatlarından keseceğiz. Yani ya ödenecek ya ödenecek. Birileri inanmak istemeyebilir ama 11 milyarı TL'yi aşan bu meblağ AUF havuzundan bütün tüketicilerin maliyetlerinde düşüş anlamına geliyor. Umuyorum bundan sonra bütün şirketlerimiz AUF konusunda en az EPDK kadar hassas davranır.'
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