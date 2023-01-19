Bakan Soylu, İranlı mevkidaşı Vahidi ile görüştü...

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, "Bakanımız Sn. Süleyman Soylu ile İran İslam Cumhuriyeti İçişleri Bakanı Sn. Ahmet Vahidi arasındaki telefon görüşmesinde; güvenlik, terör, uyuşturucu ve düzensiz göçle mücadele alanlarında iş birliği ile bakanlıklar arasında ilişkiler değerlendirildi" denildi.