Bakan Soylu, İranlı mevkidaşı Vahidi ile görüştü...
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, İran İslam Cumhuriyeti İçişleri Bakanı Ahmet Vahidi ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi
Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, "Bakanımız Sn. Süleyman Soylu ile İran İslam Cumhuriyeti İçişleri Bakanı Sn. Ahmet Vahidi arasındaki telefon görüşmesinde; güvenlik, terör, uyuşturucu ve düzensiz göçle mücadele alanlarında iş birliği ile bakanlıklar arasında ilişkiler değerlendirildi" denildi.
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