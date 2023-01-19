Bakan Soylu dev operasyonu duyurdu: 151 kişi gözaltında

İstanbul Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından 18 Ocak tarihinde yapılan operasyonlarda: 286 kilo esrar, 9.900 Captagon ve çeşitli miktarlarda uyuşturucu madde ele geçirildi, 151 şüpheli gözaltında.

İstanbul'daki dev uyuşturucu operasyonunu İçişleri Bakanı Süleyman Soylu duyurdu.Soylu paylaşımında İstanbul Emniyetini tebrik ederek 'İstanbul Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından 18 Ocak tarihinde yapılan operasyonlarda: 286 kilo esrar, 9.900 captagon ve çeşitli miktarlarda uyuşturucu madde ele geçirildi, 151 şüpheli gözaltında.' ifadelerini kullandı.