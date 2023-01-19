19 Ocak hava durumu: Meteoroloji'den fırtına uyarısı!
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından 19 Ocak hava durumu tahminleri açıklandı. Yapılan uyarıların ardından İstanbul'da fırtına etkili olurken perşembe günü için yeni uyarı geldi.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün son hava durumu değerlendirmelerine göre Marmara ve Kıyı Ege'de, kuvvetli fırtına etkili olacak. Yapılan açıklamada vatandaşların ağaç ve direk devrilmesi, çatı uçması, soba ve doğal gaz kaynaklı baca zehirlenmeleri ile ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması istendi.
Ülkemizin batı kesimlerinin parçalı ve çok bulutlu, Kıyı Ege ile Antalya'nın batı kıyılarının yağmur ve sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. İç ve doğu kesimlerde yer yer pus ve sis bekleniyor.
BÖLGELERDE BUGÜN HAVA NASIL OLACAK?
MARMARA
Parçalı ve çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın, güney ve güneybatı yönlerden kuvvetli ve yer yer fırtına şeklinde (50-80 km/sa) eseceği tahmin ediliyor.
EDİRNE 13°C, 18°C
Parçalı ve çok bulutlu
İSTANBUL 13°C, 18°C
Parçalı bulutlu
KIRKLARELİ 11°C, 17°C
Parçalı ve çok bulutlu
KOCAELİ 14°C, 21°C
Parçalı bulutlu
EGE
Parçalı ve çok bulutlu, Kıyı Ege'nin aralıklı sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın, kıyı kesimlerinde güney ve güneybatı yönlerden kuvvetli ve yer yer fırtına şeklinde (40-80 km/sa) esmesi bekleniyor.
DENİZLİ 11°C, 17°C
Parçalı bulutlu
İZMİR 13°C, 19°C
Parçalı ve çok bulutlu, bugün (Perşembe) öğle saatlerinde sağanak yağışlı
MANİSA 11°C, 18°C
Parçalı ve çok bulutlu
MUĞLA 9°C, 14°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı
AKDENİZ
Parçalı ve az bulutlu, batı kesimlerinin yer yer çok bulutlu, Antalya'nın batı kıyılarının sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. İç kesimlerinde yer yer pus ve sis bekleniyor.
ADANA 7°C, 17°C
Az bulutlu
ANTALYA 11°C, 18°C
Parçalı ve çok bulutlu, batı kıyıları aralıklı sağanak yağışlı
ISPARTA 7°C, 13°C
Parçalı ve az bulutlu
MERSİN 11°C, 17°C
Az bulutlu
İÇ ANADOLU
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Yer yer pus ve sis bekleniyor.
ANKARA 3°C, 13°C
Parçalı ve az bulutlu
ESKİŞEHİR 3°C, 14°C
Parçalı ve az bulutlu
KAYSERİ -2°C, 13°C
Az bulutlu
KONYA 1°C, 14°C
Parçalı ve az bulutlu
BATI KARADENİZ
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. İç kesimlerinde yer yer pus ve sis bekleniyor.
BOLU 7°C, 15°C
Parçalı ve az bulutlu
KASTAMONU 0°C, 12°C
Az bulutlu
SİNOP 13°C, 16°C
Az bulutlu
ZONGULDAK 13°C, 19°C
Parçalı ve az bulutlu
ORTA ve DOĞU KARADENİZ
Az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. İç kesimlerinde yer yer pus ve sis bekleniyor.
AMASYA 2°C, 15°C
Az bulutlu
SAMSUN 12°C, 19°C
Az bulutlu
TOKAT 2°C, 15°C
Az bulutlu
TRABZON 10°C, 16°C
Az bulutlu
DOĞU ANADOLU
Az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Yer yer pus ve sis bekleniyor.
AĞRI -6°C, 7°C
Az bulutlu
ERZURUM -6°C, 6°C
Az bulutlu
MALATYA 1°C, 9°C
Az bulutlu
VAN -6°C, 6°C
Az bulutlu
GÜNEYDOĞU ANADOLU
Az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bölgenin doğu kesimlerinde yer yer pus ve sis bekleniyor.
DİYARBAKIR 1°C, 14°C
Az bulutlu
GAZİANTEP 3°C, 14°C
Az bulutlu
SİİRT 2°C, 13°C
Az bulutlu
ŞANLIURFA 4°C, 15°C
Az bulutlu
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