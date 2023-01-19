19 Ocak hava durumu: Meteoroloji'den fırtına uyarısı!

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün son hava durumu değerlendirmelerine göre Marmara ve Kıyı Ege'de, kuvvetli fırtına etkili olacak. Yapılan açıklamada vatandaşların ağaç ve direk devrilmesi, çatı uçması, soba ve doğal gaz kaynaklı baca zehirlenmeleri ile ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması istendi.Ülkemizin batı kesimlerinin parçalı ve çok bulutlu, Kıyı Ege ile Antalya'nın batı kıyılarının yağmur ve sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. İç ve doğu kesimlerde yer yer pus ve sis bekleniyor.Parçalı ve çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın, güney ve güneybatı yönlerden kuvvetli ve yer yer fırtına şeklinde (50-80 km/sa) eseceği tahmin ediliyor.EDİRNE 13°C, 18°CParçalı ve çok bulutluİSTANBUL 13°C, 18°CParçalı bulutluKIRKLARELİ 11°C, 17°CParçalı ve çok bulutluKOCAELİ 14°C, 21°CParçalı bulutluParçalı ve çok bulutlu, Kıyı Ege'nin aralıklı sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın, kıyı kesimlerinde güney ve güneybatı yönlerden kuvvetli ve yer yer fırtına şeklinde (40-80 km/sa) esmesi bekleniyor.DENİZLİ 11°C, 17°CParçalı bulutluİZMİR 13°C, 19°CParçalı ve çok bulutlu, bugün (Perşembe) öğle saatlerinde sağanak yağışlıMANİSA 11°C, 18°CParçalı ve çok bulutluMUĞLA 9°C, 14°CParçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlıParçalı ve az bulutlu, batı kesimlerinin yer yer çok bulutlu, Antalya'nın batı kıyılarının sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. İç kesimlerinde yer yer pus ve sis bekleniyor.ADANA 7°C, 17°CAz bulutluANTALYA 11°C, 18°CParçalı ve çok bulutlu, batı kıyıları aralıklı sağanak yağışlıISPARTA 7°C, 13°CParçalı ve az bulutluMERSİN 11°C, 17°CAz bulutluParçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Yer yer pus ve sis bekleniyor.ANKARA 3°C, 13°CParçalı ve az bulutluESKİŞEHİR 3°C, 14°CParçalı ve az bulutluKAYSERİ -2°C, 13°CAz bulutluKONYA 1°C, 14°CParçalı ve az bulutluParçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. İç kesimlerinde yer yer pus ve sis bekleniyor.BOLU 7°C, 15°CParçalı ve az bulutluKASTAMONU 0°C, 12°CAz bulutluSİNOP 13°C, 16°CAz bulutluZONGULDAK 13°C, 19°CParçalı ve az bulutluAz bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. İç kesimlerinde yer yer pus ve sis bekleniyor.AMASYA 2°C, 15°CAz bulutluSAMSUN 12°C, 19°CAz bulutluTOKAT 2°C, 15°CAz bulutluTRABZON 10°C, 16°CAz bulutluAz bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Yer yer pus ve sis bekleniyor.AĞRI -6°C, 7°CAz bulutluERZURUM -6°C, 6°CAz bulutluMALATYA 1°C, 9°CAz bulutluVAN -6°C, 6°CAz bulutluAz bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bölgenin doğu kesimlerinde yer yer pus ve sis bekleniyor.DİYARBAKIR 1°C, 14°CAz bulutluGAZİANTEP 3°C, 14°CAz bulutluSİİRT 2°C, 13°CAz bulutluŞANLIURFA 4°C, 15°CAz bulutlu