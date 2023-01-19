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19 Ocak hava durumu: Meteoroloji'den fırtına uyarısı!

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından 19 Ocak hava durumu tahminleri açıklandı. Yapılan uyarıların ardından İstanbul'da fırtına etkili olurken perşembe günü için yeni uyarı geldi.

Ekleme: 19.01.2023 - 10:09 Güncelleme: 19.01.2023 - 12:45 / Editör: Ozge Selin
19 Ocak hava durumu: Meteoroloji'den fırtına uyarısı!
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün son hava durumu değerlendirmelerine göre Marmara ve Kıyı Ege'de, kuvvetli fırtına etkili olacak. Yapılan açıklamada vatandaşların ağaç ve direk devrilmesi, çatı uçması, soba ve doğal gaz kaynaklı baca zehirlenmeleri ile ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması istendi.

Ülkemizin batı kesimlerinin parçalı ve çok bulutlu, Kıyı Ege ile Antalya'nın batı kıyılarının yağmur ve sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. İç ve doğu kesimlerde yer yer pus ve sis bekleniyor.

BÖLGELERDE BUGÜN HAVA NASIL OLACAK?

MARMARA
Parçalı ve çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın, güney ve güneybatı yönlerden kuvvetli ve yer yer fırtına şeklinde (50-80 km/sa) eseceği tahmin ediliyor.

EDİRNE 13°C, 18°C
Parçalı ve çok bulutlu

İSTANBUL 13°C, 18°C
Parçalı bulutlu

KIRKLARELİ 11°C, 17°C
Parçalı ve çok bulutlu

KOCAELİ 14°C, 21°C
Parçalı bulutlu

EGE
Parçalı ve çok bulutlu, Kıyı Ege'nin aralıklı sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın, kıyı kesimlerinde güney ve güneybatı yönlerden kuvvetli ve yer yer fırtına şeklinde (40-80 km/sa) esmesi bekleniyor.

DENİZLİ 11°C, 17°C
Parçalı bulutlu

İZMİR 13°C, 19°C
Parçalı ve çok bulutlu, bugün (Perşembe) öğle saatlerinde sağanak yağışlı

MANİSA 11°C, 18°C
Parçalı ve çok bulutlu

MUĞLA 9°C, 14°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı

AKDENİZ
Parçalı ve az bulutlu, batı kesimlerinin yer yer çok bulutlu, Antalya'nın batı kıyılarının sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. İç kesimlerinde yer yer pus ve sis bekleniyor.

ADANA 7°C, 17°C
Az bulutlu

ANTALYA 11°C, 18°C
Parçalı ve çok bulutlu, batı kıyıları aralıklı sağanak yağışlı

ISPARTA 7°C, 13°C
Parçalı ve az bulutlu

MERSİN 11°C, 17°C
Az bulutlu

İÇ ANADOLU
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Yer yer pus ve sis bekleniyor.

ANKARA 3°C, 13°C
Parçalı ve az bulutlu

ESKİŞEHİR 3°C, 14°C
Parçalı ve az bulutlu

KAYSERİ -2°C, 13°C
Az bulutlu

KONYA 1°C, 14°C
Parçalı ve az bulutlu

BATI KARADENİZ
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. İç kesimlerinde yer yer pus ve sis bekleniyor.

BOLU 7°C, 15°C
Parçalı ve az bulutlu

KASTAMONU 0°C, 12°C
Az bulutlu

SİNOP 13°C, 16°C
Az bulutlu

ZONGULDAK 13°C, 19°C
Parçalı ve az bulutlu

ORTA ve DOĞU KARADENİZ
Az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. İç kesimlerinde yer yer pus ve sis bekleniyor.

AMASYA 2°C, 15°C
Az bulutlu

SAMSUN 12°C, 19°C
Az bulutlu

TOKAT 2°C, 15°C
Az bulutlu

TRABZON 10°C, 16°C
Az bulutlu

DOĞU ANADOLU
Az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Yer yer pus ve sis bekleniyor.

AĞRI -6°C, 7°C
Az bulutlu

ERZURUM -6°C, 6°C
Az bulutlu

MALATYA 1°C, 9°C
Az bulutlu

VAN -6°C, 6°C
Az bulutlu

GÜNEYDOĞU ANADOLU
Az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bölgenin doğu kesimlerinde yer yer pus ve sis bekleniyor.

DİYARBAKIR 1°C, 14°C
Az bulutlu

GAZİANTEP 3°C, 14°C
Az bulutlu

SİİRT 2°C, 13°C
Az bulutlu

ŞANLIURFA 4°C, 15°C
Az bulutlu
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