Yerli otomobil TOGG’dan flaş haber! Kamu kurumları için harekete geçildi

Türkiye'nin mobilite alanında hizmet veren küresel teknoloji markası TOGG için kamu alım garantisi hayata geçiyor. Kamu alım garantisinde takvim netleşti. 30 bin otomobil, devlet kurumlarının kullanımında olacak. İlk alım için bu yıl işaret edilirken ilk etapta Togg'un C segment SUV modeli, devlet kurumlarının araç envanterinde yerini alacak. İşte detaylar…

Kamu kurumları Türkiye'nin yerli otomobili Togg ile yol alacak. Kullanım yelpazesi genişletilecek, 30 bin otomobil, devlet kurumlarının kullanımında olacak. Togg'un kamu tarafından alım sürecini Devlet Malzeme Ofisi üstlenecek.KAMU KURUMLARI İÇİN HAREKETE GEÇİLDİTRT Haber'in haberine göre, kamu alım garantisinde takvimde netleşti. İlk etapta Togg'un C segment SUV modeli, devlet kurumlarının araç envanterinde yerini alacak.KAMU KURUMLARINA 30 BİN ADET TOGGTogg kurumlara bu yıl 500 otomobil satacak. 2035 yılının sonuna kadar 9 bin 500 C segment SUV, araç filosuna katılacak. Togg ailesinin ikinci modeli sedan otomobilden 4 bin 750 adet alınacak. Ticari modelin alımı ile bu sayı 30 bini bulacak.'KAMU ALIM GARANTİSİNİ HAYATA GEÇİRİYORUZ'Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, konuya ilişkin, 'Ülkemizin vizyon projesi Togg'a yönelik Kamu alım garantisini de hayata geçiriyoruz. Kamuda bu araçların kullanımı ile DMO ile burayı ilişkilendirdik ve bir alım garantisi yaptık. Togg'u valilere kadar yollayarak Tükiye sathında görünmesini sağlamış olacağız.' dedi.ŞARJ İSTASYONLARI YAYGINLAŞIYORTogg'un ihtiyaç duyacağı şarj istasyonları ülkenin dört bir yanında yaygınlaştırılıyor. İlk yerli ve milli elektrikli otomobil 2023'te yollarda olduğunda farklı şekillerde şarj etmek de mümkün olacak.Togg yollarda olduğunda elektriğe ulaşılabilen her yerde güvenle şarj edilebilecek. Şarj için farklı seçenekler mevcut.TOGG'UN C-SEDAN VE C-X COUPE MODELLERİTogg, ilk akıllı cihazı C-SUV'un banttan inmesinin ardından C-Sedan ve C-X Coupe modelleri için çalışmaların planlar dahilinde devam ettiğini açıkladı.Togg'un Twitter hesabından yapılan paylaşımda, 'İlk akıllı cihazımız C-SUV'u banttan indirirken, sizi çalışmaları planlarımız doğrultusunda devam eden C-Sedan ve C-X Coupé ile tanıştıralım istedik.' denildi.TOGG'DA QUALCOMM ÇÖZÜMLERİ KULLANILACAKTürkiye'nin küresel teknoloji markası Togg, 2023 yılının ilk çeyreğinde pazara sunacağı doğuştan elektrikli ilk akıllı cihazı C-SUV'da, Snapdragon Dijital Kokpit Platformları'nı kullanacak.Togg, C-SUV'un bilgi ve eğlence sistemini Snapdragon Dijital Kokpit Platformları ile güçlendirecek. Akıllı cihaz, gelişmiş grafik ve araç içi multimedya deneyimlerinin yanı sıra bilgisayar görüşü desteği, yapay zekâ yetenekleri, entegre ve sürekli uyarlanabilir kokpit sistemi sayesinde kullanıcılarına daha konforlu, bağlantılı ve kesintisiz bir sürüş deneyimi sağlayacak.C-SUV SON DERECE YETENEKLİ BİR AKILLI CİHAZ OLACAKTogg'un teknolojisi, C-SUV'u çevre ile iletişim kurabilen, çözümler üreten ve bu çözümleri somut ürün ve hizmetler halinde kullanıcıya sunan akıllı bir cihaza dönüştürüyor.C-SUV'u bağlantılı olmanın bir adım ötesine taşıyan bu teknoloji, akıllı ev cihazları ve akıllı şehirlerdeki diğer tüm IoT cihazlarıyla entegre bir şekilde çalışarak hem kullanıcıların hem yolcuların hayatını kolaylaştırıyor.