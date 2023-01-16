Kağıthane’de, barışma bahanesi ile gelip eşini kalbinden bıçakladı
2 çocuğu ile evini terk eden Sultan B., barışma bahanesi ile peşinden gelen eşi Şener B. tarafından kalbinden bıçaklandı. Sultan B., olay yerinde yaşamını yitirdi.
Zonguldak'ın Karadeniz Ereğli ilçesinde yaşayan 6 yıllık evli ve 2 çocuk annesi Sultan B. (27), bir süredir şiddetli geçimsizlik yaşadığı eşi Şener B.'yi (28) iki çocuğunu da alarak terk etti.
İstanbul'un Kağıthane ilçesine bağlı Çağlayan'daki kardeşinin evine gelen kadın, barışma teklifi üzerine Şener B. ile bir kez daha görüştü. İkiliyi, Sultan B.'nin kardeşi Erdinç bir araya getirdi.
Kalbinden bıçaklayıp kaçtı
Bina kapısı önünde yaklaşık 5 dakika konuşan çift, alt kata inen merdivenlerde yeniden tartışmaya başladı.
Tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü.
Şener B., aldatıldığı iddiası ile Sultan B.'yi kalbinden bıçaklayıp olay yerinden kaçtı.
Olay yerinde yaşamını yitirdi
İhbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sultan B.'nin, olay yerinde yaşamını yitirdiği belirlendi.
Çocuklar muhafaza altına alındı
Olay yeri inceleme ekiplerinin binadaki çalışmalarının ardından kadının cansız bedeni, Bahçelievler Yenibosna Adli Tıp Kurumu Başkanlığı morguna kaldırıldı. 2 çocuk ise savcılık talimatı ile polis ekipleri tarafından muhafaza altına alındı.
5 suç kaydı olduğu öğrenildi
Yakalanıp gözaltına alınan Şener B.'nin, çeşitli suçlardan 5 suç kaydının olduğu belirlendi. Şener B., sevk edildiği adliyede çıkartıldığı mahkemece kasten öldürme suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.
İstanbul'un Kağıthane ilçesine bağlı Çağlayan'daki kardeşinin evine gelen kadın, barışma teklifi üzerine Şener B. ile bir kez daha görüştü. İkiliyi, Sultan B.'nin kardeşi Erdinç bir araya getirdi.
Kalbinden bıçaklayıp kaçtı
Bina kapısı önünde yaklaşık 5 dakika konuşan çift, alt kata inen merdivenlerde yeniden tartışmaya başladı.
Tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü.
Şener B., aldatıldığı iddiası ile Sultan B.'yi kalbinden bıçaklayıp olay yerinden kaçtı.
Olay yerinde yaşamını yitirdi
İhbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sultan B.'nin, olay yerinde yaşamını yitirdiği belirlendi.
Çocuklar muhafaza altına alındı
Olay yeri inceleme ekiplerinin binadaki çalışmalarının ardından kadının cansız bedeni, Bahçelievler Yenibosna Adli Tıp Kurumu Başkanlığı morguna kaldırıldı. 2 çocuk ise savcılık talimatı ile polis ekipleri tarafından muhafaza altına alındı.
5 suç kaydı olduğu öğrenildi
Yakalanıp gözaltına alınan Şener B.'nin, çeşitli suçlardan 5 suç kaydının olduğu belirlendi. Şener B., sevk edildiği adliyede çıkartıldığı mahkemece kasten öldürme suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.
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