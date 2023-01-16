Kağıthane’de, barışma bahanesi ile gelip eşini kalbinden bıçakladı

Zonguldak'ın Karadeniz Ereğli ilçesinde yaşayan 6 yıllık evli ve 2 çocuk annesi Sultan B. (27), bir süredir şiddetli geçimsizlik yaşadığı eşi Şener B.'yi (28) iki çocuğunu da alarak terk etti.İstanbul'un Kağıthane ilçesine bağlı Çağlayan'daki kardeşinin evine gelen kadın, barışma teklifi üzerine Şener B. ile bir kez daha görüştü. İkiliyi, Sultan B.'nin kardeşi Erdinç bir araya getirdi.Bina kapısı önünde yaklaşık 5 dakika konuşan çift, alt kata inen merdivenlerde yeniden tartışmaya başladı.Şener B., aldatıldığı iddiası ile Sultan B.'yi kalbinden bıçaklayıp olay yerinden kaçtı.İhbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sultan B.'nin, olay yerinde yaşamını yitirdiği belirlendi.Olay yeri inceleme ekiplerinin binadaki çalışmalarının ardından kadının cansız bedeni, Bahçelievler Yenibosna Adli Tıp Kurumu Başkanlığı morguna kaldırıldı. 2 çocuk ise savcılık talimatı ile polis ekipleri tarafından muhafaza altına alındı.Yakalanıp gözaltına alınan Şener B.'nin, çeşitli suçlardan 5 suç kaydının olduğu belirlendi. Şener B., sevk edildiği adliyede çıkartıldığı mahkemece kasten öldürme suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.