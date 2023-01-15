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EPDK'dan tüketicileri ilgilendiren FLAŞ karar! Tam 11 milyar TL...

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK), Azami Uzlaştırma Fiyat Mekanizması (AUF) kapsamında gerçek dışı bildirimleri tespit edilen 40 şirket hakkında idari soruşturma açılacağını ve şirketlerin tüketicilere 11 milyar liradan fazla geri ödeme yapacağını bildirdi.

Ekleme: 15.01.2023 - 11:35 Güncelleme: 15.01.2023 - 11:35 / Editör: Ozge Selin
EPDK'dan tüketicileri ilgilendiren FLAŞ karar! Tam 11 milyar TL...EPDK'den yapılan açıklamada, son aylarda uluslararası piyasalardaki olağanüstü maliyet artışlarının arz güvenliğini sekteye uğratmaması ve tüketicilerin bu maliyet artışlarından korunması için 1 Nisan 2022'de AUF'un geçici bir süre için uygulamaya alındığı anımsatıldı.

"FİYAT HAREKETLERİ TİTİZLİKLE TAKİP EDİLİYOR"

Ekim 2022'de 6 ay uzatılan mekanizmanın katkısıyla Türkiye'de hiçbir santralin kapatılmadığı bilgisinin paylaşıldığı açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Kurumumuz bu süreçte fiyat hareketlerini titizlikle takip etmekte, AUF kapsamında gerekli müdahaleler ivedilikle yapılmaktadır. Sabit fiyatlı olan ve tüketicileri koruduğu için AUF kapsamına alınmayan ikili anlaşmalar da EPİAŞ'a sunularak güvence altına alınmıştır.

40 ŞİRKET İÇİN KARAR VERİLDİ

Perşembe günü yapılan toplantıda kurulumuz bu anlaşmalar kapsamında sehven ya da kasıtlı olarak EPİAŞ'a yapılan gerçek dışı bildirimler sebebi ile 40 şirket hakkında idari soruşturma açılmasına ve 10 milyar 208 milyon 222 bin 680 liranın geri ödenmesine karar vermiştir.

MALİYET DÜŞÜŞÜ OLARAK FATURALARA YANSIYACAK

Faiziyle birlikte 11 milyar lirayı aşan bu meblağ AUF mekanizmasının doğası gereği maliyet düşüşü olarak doğrudan tüketicilerimizin faturasına yansıtılacaktır."
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