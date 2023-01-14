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MSB duyurdu: 11 PKK/YPG’li terörist etkisiz hâle getirildi

Milli Savunma Bakanlığı (MSB) Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı bölgelerine saldıran 11 PKK/YPG’li teröristin etkisiz hâle getirildiğini açıkladı.

MSB duyurdu: 11 PKK/YPG’li terörist etkisiz hâle getirildi
Ekleme: 14.01.2023 - 11:07 Güncelleme: 14.01.2023 - 12:31 / Editör: Ozge Selin
MSB duyurdu: 11 PKK/YPG’li terörist etkisiz hâle getirildi
Milli Savunma Bakanlığı'ndan (MSB) yapılan açıklamada 'Tek amaçları bölgeyi kana bulamak olan PKK/YPG'li teröristlere hak ettikleri gibi müdahale etmeye devam ediyoruz. Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı bölgelerine saldıran 11 PKK/YPG'li terörist etkisiz hâle getirildi. Teröristler kazdıkları hendeklere gömülmekten kurtulamayacak.' denildi.


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