MSB duyurdu: 11 PKK/YPG’li terörist etkisiz hâle getirildi

Milli Savunma Bakanlığı'ndan (MSB) yapılan açıklamada 'Tek amaçları bölgeyi kana bulamak olan PKK/YPG'li teröristlere hak ettikleri gibi müdahale etmeye devam ediyoruz. Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı bölgelerine saldıran 11 PKK/YPG'li terörist etkisiz hâle getirildi. Teröristler kazdıkları hendeklere gömülmekten kurtulamayacak.' denildi.