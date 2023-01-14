  • USD: 18,76 - 18,79
  • EURO: 20,34 - 20,38
Ankara º22
Beyaz Gazete
Gündem: Recep Tayyip Erdoğan - Putin - Devlet Bahçeli - Kemal Kılıçdaroğlu

Lüks arabalı 120 milyonluk vurgun çetesine darbe!

İstanbul merkezli bir şirketin devremülk bahanesiyle 160 kişiden toplamda 120 milyon liralık vurgun yaptığı ortaya çıktı. Lüks araç ve Türkiye’nin çeşitli illerinden milyonlarca liralık gayrimenkul satın alan şebekeye operasyon düzenlendi. Yapılan operasyon kapsamında 131 hakkında soruşturma başlatıldı.

Ekleme: 14.01.2023 - 14:45 Güncelleme: 14.01.2023 - 14:46 / Editör: Ozge Selin
Lüks arabalı 120 milyonluk vurgun çetesine darbe!
İstanbul genelinde faaliyet gösteren 'Livana Gayrimenkul' isimli firma çalışanları tarafından devremülkleri bulunan vatandaşlar, telefonla aranarak yüksek meblağlara devremülklerini yabancı müşterilere satabileceklerini vaat ederek ofislere davet edildi.

DEVREMÜLK VURGUNCULARI

Ofislerde çalışanlar tarafından mağdur şahısların cep telefonlarından kredi notuna bakacağız bahanesi ile mobil bankacılığı açtırılıp kredi çekildiği ortaya çıktı. Daha sonra çekilen kredilerin paravan şirket hesabına yada çalışanların hesaplarına aktarılarak haksız kazanç elde edildiğinin belirlenmesi üzerine İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesiyle emniyet güçleri tarafından dolandırıcılara yönelik operasyon düzenlendi.

172 ADET EYLEM BULUNDU

Operasyon öncesinde emniyet güçleri konuyla alakalı olarak 2 ay teknik ve fiziki çalışma yapılmış gerçekleştirerek toplanda 172 eylem tespit etti. 10 Ocak günü yapılmış olan çalışmalarda İstanbul, Şanlıurfa, İzmir illerinde 87 şüpheli şahıs yakalandı.

120 MİLYONLUK VURGUN

Şüpheli adreslerinde yapılan aramalarda 2 milyon 750 bin lira nakit para ele geçirildi. Ayrıca şüphelilerin suçtan elde ettikleri gelirle 24 adet taşınmaz ve 19 adet araç elde ettikleri değerlendirildi. Dolandırıcıların toplamda 41 milyon 600 bin lira değerinde aralarında lüks araçlarında bulunduğu taşınmazlada el konuldu. Araştırmalarda yaklaşık 70 milyon değerinde çeşitli illerde gayrimenkul ele geçirildi.

38 KİŞİ TUTUKLANDI

Emniyetteki ifadelerinin ardından 22 kişi serbest bırakılırken 91 şüpheli istanbul adliyesine sevk edildi. Savcılık ifadelerinin ardından nöbetçi Sulh Ceza Hakimliğine çıkarılan şüphelilerden 38 kişi tutuklandı 53 kişi adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
GÜNÜN ÇOK İZLENEN VİDEOLARI
Kemal Kılıçdaroğlu'ndan adaylık açıklaması
Bayraktar Kızılelma'ya tarihi görev! Başkan Erdoğan ilk kez açıkladı: Dikkat çeken F-16 detayı
Ali Babacan: Eşit değilsek o zaman her parti kendi yoluna
Başkan Erdoğan açıklamalarda bulunuyor
Rami Kütüphanesi'ne ilk günden yoğun ilgi
Başkan Erdoğan'dan Sivil Toplum ve Muhtarlar Buluşması'nda önemli açıklamalar
Bahçeli'den seçim tarihi açıklaması: Biz seçime hazırız
Başkan Erdoğan'dan Kılıçdaroğlu'na 'komuta kademesi' tepkisi: Asıl niyetini gösterdi
Bakan Kirişci: 17 bin 438 sözleşmeli kadroya geçecek
İsveç basını rezalete sahip çıktı! PKK'ya söz verip Başbakan'a yüklendiler! 'Sızlanmayı bırak'
MSB duyurdu: 11 PKK/YPG’li terörist etkisiz hâle getirildi
Bakan Karaismailoğlu açıkladı: TÜRKSAT-6A'nın testleri başarıyla tamamlandı
Davutoğlu'nun talebi ortakları birbirine düşürmüş! CHP'li Yarkadaş o isteği açıkladı: 6'lı masada bilinmeyen kriz
Muharrem İnce'den 6'lı Masa'nın modeline tepki: Yedi Kocalı Hürmüz olacak
Bakan Koca'dan ambulansa yol vermemek için yola beton döken sürücüye tepki! 21.268 TL para cezası uygulandı
AK Parti Sözcüsü Çelik: İYİ Parti'nin tavrını değerli buluyoruz
TSK'ya 'kimyasal silah' iftirası atan TTB Başkanı Fincancı'dan küstah sözler! Pişman değilmiş
Bakan Kurum: Atatürk Havalimanı Millet Bahçesi’ni nisan ayında hizmete sunacağız
AK Parti Grup Başkanvekili Turan: Cumhurbaşkanı kararıyla seçim öne çekilebilir
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı: Delillerin gönderilmesi talebi İsveç'e iletildi
13 Ocak 2023 Hava Durumu: Meteoroloji'den yağış uyarısı

13 Ocak 2023 Hava Durumu: Meteoroloji'den yağış uyarısı

İstanbullular dikkat! Yarın bu yollar trafiğe kapalı

İstanbullular dikkat! Yarın bu yollar trafiğe kapalı

Günde 16 kez dünyayı dolaşıyor: Türk mühendisler yaptı bir ilk oldu

Günde 16 kez dünyayı dolaşıyor: Türk mühendisler yaptı bir ilk oldu

Ormanda tesadüfen bulundu: Ekipler çalışma başlattı

Ormanda tesadüfen bulundu: Ekipler çalışma başlattı

Kayalıkların arasında saklı: Tüm zamanların ziyaretçi rekoru kırıldı

Kayalıkların arasında saklı: Tüm zamanların ziyaretçi rekoru kırıldı

Biden'ın gizli belge skandalı sürüyor: Evinde beş tane daha bulundu

Biden'ın gizli belge skandalı sürüyor: Evinde beş tane daha bulundu