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Kapıkule'de, 22 bin 800 kaçak elektronik sigara ele geçirildi

Kapıkule'de, 22 bin 800 kaçak elektronik sigara ele geçirildi. Ticaret Bakanlığı Gümrük Muhafaza ekiplerince Kapıkule Gümrük Kapısı'na Slovenya'dan gelen TIR'da, 9 milyon 200 bin liralık 22 bin 800 kaçak elektronik sigara ele geçirildi.

Ekleme: 14.01.2023 - 11:52 Güncelleme: 14.01.2023 - 11:53 / Editör: Ozge Selin
Kapıkule'de, 22 bin 800 kaçak elektronik sigara ele geçirildi
Kapıkule'de, 22 bin 800 kaçak elektronik sigara ele geçirildi.

Ticaret Bakanlığı Gümrük Muhafaza ekiplerince Kapıkule Gümrük Kapısı'na Slovenya'dan gelen TIR'da, 9 milyon 200 bin liralık 22 bin 800 kaçak elektronik sigara ele geçirildi.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamaya göre, kaçakçılıkla mücadele faaliyetleri kapsamında Gümrük Muhafaza ekipleri, Kapıkule Gümrük Kapısı'na gelen TIR'ı incelemeye aldı. Slovenya'dan gelen ve belgelerinde boya taşıdığı belirtilen TIR, ağırlık kontrolü yapılmak üzere kantara alındığında, aracın ağırlığının beyan edilenden fazla olduğu tespit edildi. Ekiplerce yapılan kontrolde, dorsedeki gümrük mührüyle oynandığı belirlendi. Detaylı aramada, yasal yükün arasına beyan edilmeden yüklenmiş 22 bin 800 kaçak elektronik sigara tespit edildi. Kaçak eşyanın değerinin, 9 milyon 200 bin lira olduğu saptanırken, elektronik sigaralara el koyuldu. Soruşturma, Edirne Cumhuriyet Başsavcılığı'nca sürdürülürken, gözaltına alınan 1 şüpheli, tutuklanarak cezaevine gönderildi.
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