Düzensiz göçle mücadele sürüyor: Yılbaşından beri 3 bin 349 kişi sınır dışı edildi

İçişleri Bakanlığı Göç İdaresi Başkanlığı 6-12 Ocak tarihleri arasında 2 bin 269 düzensiz göçmenin yakalandığını, bunlardan 2 bin 231'inin sınır dışı edildiğini bildirdi. Yılbaşından beri sınır dışı edilen düzensiz göçmen sayısının ise 3 bin 349 olduğu ifade edildi.