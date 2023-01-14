Düzensiz göçle mücadele sürüyor: Yılbaşından beri 3 bin 349 kişi sınır dışı edildi
İçişleri Bakanlığı Göç İdaresi Başkanlığı 6-12 Ocak tarihleri arasında 2 bin 269 düzensiz göçmenin yakalandığını, bunlardan 2 bin 231'inin sınır dışı edildiğini bildirdi. Yılbaşından beri sınır dışı edilen düzensiz göçmen sayısının ise 3 bin 349 olduğu ifade edildi.
İçişleri Bakanlığı Göç İdaresi Başkanlığı 6-12 Ocak arasında düzensiz göçle mücadele verilerini paylaştı.
Göç İdaresi Başkanlığı yaptığı paylaşımda, “6-12 Ocak tarihleri arasında, 2 bin 269 düzensiz göçmen yakalandı. 2 bin 231 düzensiz göçmen sınır dışı edildi. 2023'te 3 bin 349 düzensiz göçmen sınır dışı edildi. 19 bin 968 yabancının sınır dışı işlemleri sürüyor” ifadelerine yer verildi.
Göç İdaresi Başkanlığı yaptığı paylaşımda, “6-12 Ocak tarihleri arasında, 2 bin 269 düzensiz göçmen yakalandı. 2 bin 231 düzensiz göçmen sınır dışı edildi. 2023'te 3 bin 349 düzensiz göçmen sınır dışı edildi. 19 bin 968 yabancının sınır dışı işlemleri sürüyor” ifadelerine yer verildi.
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