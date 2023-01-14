Bakırköy'de silahlı çatışma! 1 kişi yaralandı

Bakırköy'e bağlı Yeşilköy Havan sokak mevkiinde silahlı çatışma çıktı. Çatışmanın bir tartışmanın uzamasıyla çıktığı öğrenilirken atılan kurşunlar çevrede bulunan evlere de isabet etti.İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Çatışma sonucu bir kişinin bacağından yaralandığı öğrenildi.Abisinin ve annesinin yaşadığı eve kurşunlar isabet eden A.G. SABAH'a yaptığı açıklamalarda şunları söyledi: "Çatışma sırasında abim, annemi yere yatırmış. Annem koltukta oturuyormuş. Boş yere ölebilirlerdi. Hep birlikte yere yatmışlar. Eve mermi yağmış. Panjur olmasa abim ya da annem ölebilirdi. Çok korktuk" dedi.