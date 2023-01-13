TSK'ya 'kimyasal silah' iftirası atan TTB Başkanı Fincancı'dan küstah sözler! Pişman değilmiş

Türk Tabipleri Birliği Başkanı (TTB) Şebnem Korur Fincancı 20 Ekim 2022'de, katıldığı bir yayında Türk Silahlı Kuvvetleri'nin PKK'ya yönelik operasyonunda 'kimyasal silah' kullandığı yönünde iftiralarda bulunmuştu.HAPİS CEZASI ALDI, TAHLİYE EDİLDİ'Terör örgütü propagandası' suçlamasıyla İstanbul 24. Ağır Ceza Mahkemesi'nde yargılanan Fincancı 2 yıl 8 ay 15 gün hapis cezası aldı. Anayasanın 53. maddesindeki kamusal haklarından mahrum bırakılması kararlaştırıldı. Fakat cezaevinde geçirdiği süre göz önüne alınarak tahliyesine karar verildi.'KİMYASAL MADDE VAR'Almanya merkezli DW Türkçe'nin sorularını yanıtlayan Şebnem Korur Fincancı, TSK'yı hedef alan sözlerinden dolayı herhangi bir pişmanlığının olmadığını, sözlerinin arkasında olduğunu savundu.'Niye pişmanlığım olsun? Ben tıbbi bir değerlendirme yapıyorum' diyen Fincancı, 'Bir video izledim, hatta meslektaşlarımla birlikte izledik. Onu gözlüyorum ben. Bunun gaz formunda bir madde olduğunu, bu gaz formunun toksik bir gaz olması gerektiğini söylüyorum, zararlı olduğu için. Onun üzerinden de diyorum ki, 'Toksik bir gaz'... Anlamazlar diye sonra, 'Zehirli bir gaz' diyorum. Kimyasal madde, gaz olarak bir kimyasal madde var.' şeklinde konuştu.'PİŞMAN OLACAK BİR ŞEY YOK'Konuşmasında 'kimyasal silah' demediğini öne süren Fincancı, 'Ben 'Bunun bir kimyasal silah olup olmadığına bakılsın, kimyasal silah ise, yasaklanmış kimyasal silahlar kapsamında olup olmadığı için ileri inceleme yapılsın' diyorum. Söylediğim bu. Çünkü uluslararası sözleşmeler protokoller bize böyle yapılması gerektiğini söylüyor. Bunu yapabilmek için ileri incelemede de adli tıpçıların bir kılavuzu var: Minnesota protokolü. Ben bunu söylüyorum, bunda pişman olacak bir şey yok.' ifadelerini kullandı.