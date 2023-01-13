İşini yapan muhabirin başörütüsüne iğrenç laflar!
Kanal 7 Haber Muhabiri Meryem Nas, çekim yaptığı sırada başörtüsüne laf eden kadınla tartıştı. Kadın hakkında suç duyurusunda bulunan Nas, polis merkezinde olayın güvenlik kamera kayıtlarını izlediğini ve görüntüleri paylaşacağını söyledi.
Kanal 7 Haber Muhabiri Meryem Nas'a, sokak röportajı yaptığı sırada bir kadın, "Başını aç kafan biraz hava alsın" diyerek hakaret etti.
Nas, kameramanın kendisini uyarması üzerine kadının yanına giderek tepki gösterdi.
Yaşananların ardından Meryem Nas, kadın hakkında suç duyurusunda bulundu.
MERYEM NAS ŞİKAYETÇİ OLDU
Nas, olaya ilişkin sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Faşist, özgürlük düşmanı, başörtüsü düşmanı! Haber yaptığım sırada bana yaptığı bu hakaret tüm başörtülü kadınlara, kızlara yapılmış hakarettir. Suç duyurusunda bulundum, kadının kimliği tespit edildi, ifadesi alınacak. Kamera kayıtlarında her şey ortaya çıkacak!" ifadelerini kullandı.
"OLAYIN GÜVENLİK KAMERASI KAYITLARINI İZLEDİM; BİR KERE DAHA ÇOK ZOR SABRETTİM"
Bir başka mesajında Nas, "Az önce polis merkezinde güvenlik kamerası kaydını izledim. Hakaretleri açık açık dinledim. Bir kere daha çok zor sabrettim. O sesleri ve kamera kaydını sizinle paylaşacağım. O zaman faşistliği daha net göreceksiniz. Savcılık konunun takipçisi. Hakaret cümlelerini saniye saniye sizinle paylaşacağım. Merak etmeyin! Davanın sonucunu da elbette yazacağım" dedi.
GÖZALTI İŞLEMİ UYGULANDI
Haber7'nin ulaştığı bilgiye göre; Kanal 7 Muhabiri Meryem Nas'la tartışan kadın, ifadesi alınmak üzere gözaltına alındı. Gözaltına alınan kadının ilk ifadesinde, Kanal 7 Muhabiri Meryem Nas'a yapılan hakareti kabul ettiği ifade edildi.
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