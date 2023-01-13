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Deniz tabanında 23 saatlik dev operasyon! Karadeniz gazında sona doğru

Fatih Sondaj Gemisi'nin Karadeniz'de keşfettiği doğalgazı karaya çıkaracak olan haznelerden ikincisi de denize indirildi. Denizin altında tam bir enerji üssü inşa edilirken daha önce deniz tabanına indirilen Peçenek adlı haznenin ardından kuyulardan gazı toplayıp ana boru hattına bağlayacak ikinci dev dağıtım haznesi Çepni de deniz tabanına indirildi.

Ekleme: 13.01.2023 - 09:08 Güncelleme: 13.01.2023 - 09:12 / Editör: Ozge Selin
Deniz tabanında 23 saatlik dev operasyon! Karadeniz gazında sona doğru
Karadeniz gazında kuyulardan gelen gazı toplayıp ana boru hattına bağlayacak 280 tonluk gaz toplama ve dağıtım haznesi 'Çepni' de 2 bin 200 metre derinlikteki deniz tabanına yaklaşık 1 gün süren başarılı bir operasyonla yerleştirildi.

ENERJİ ÜSSÜ HIZLA YÜKSELİYOR

Türkiye'nin doğal gaz ithalatını yaklaşık yüzde 30 oranında düşürecek 710 milyar metreküplük keşifte gazı karaya çıkarmak için çalışmalar son hızıyla sürüyor. Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı (TPAO) ekiplerinin çalışmaları hem denizde hem da karada büyük bir fedakarlık ile devam ediyor.

10 bine yakın kişinin ter döktüğü Sakarya Gaz Sahası Projesi'nde sona doğru yaklaşılıyor. Gazın ulusal sisteme bağlanacağı mart ayına sayılı günler kala hem karada hem de denizde yapılan çalışmalarla enerji üssü büyük bir hızla yükseliyor.

Deniz tabanında 23 saatlik dev operasyon! Karadeniz gazında sona doğru

PEÇENEK'İN KARDEŞİ ÇEPNİ DE DENİZDE

Kasım ayının sonunda deniz altındaki en büyük ekipman olan ve TPAO tarafından Peçenek ismi verilen gaz toplama ve dağıtım haznesi denize indirilmişti.

Yaklaşık 2 ay sonra ise Çepni ismi verilen aynı büyüklükteki ikinci gaz toplama ve dağıtım haznesi de deniz tabanına başarıyla yerleştirildi.

Büyük uğraşlar sonucu özel bir gemiyle limana getirilen Çepni, karadaki hazırlıklarının ardından tekrar gemiyle 170 kilometre açıktaki Sakarya Gaz Sahası'na götürüldü.

270 ton ağırlığında olan ve yaklaşık 5,5 metre yüksekliğinde, 8,5 metre genişliğinde ve 18,2 metre uzunluğundaki dev ekipman yoğun bir çalışmayla yaklaşık 23 saat içinde deniz tabanına yerleştirildi.

Deniz tabanında 23 saatlik dev operasyon! Karadeniz gazında sona doğru

Ekipmanı deniz tabanına yerleştirirken su altı robotlar kullanıldı.

KARADA ÖLÇÜM İSTASYONU VE BORU HATTI TAMAM

Öte yandan denizdeki çalışmaların yanında karada da çalışmalar hız kesmeden sürüyor. Filyos Doğal Gaz İşleme Tesisi'nde çalışmaların yüzde 85'i tamamlanırken BOTAŞ da yerli gazı ulusal sisteme bağlamak için çalışmalarını tamamladı.

Yerli gazın ölçümünü yapacak istasyon gaz alımına hazır hale getirildi.

Proje kapsamında birinci fazda üretilecek 10 milyon metreküplük gazı ulusal sisteme bağlayacak 36 kilometrelik boru serimi de yine BOTAŞ ekipleri tarafından bitirildi.




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