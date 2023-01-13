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Ataşehir'de aşırı hız faciası: Lüks otomobil hurdaya döndü bir kişi öldü

Ataşehir'de aşırı hızlı olduğu iddia edilen lüks otomobil, önce aynı istikamette seyir halindeki hafif ticari araca çarptı. Çarpmanın etkisiyle savrulan otomobil bariyerlere çarparak durabildi. Kazada lüks otomobilin sürücüsü hayatını kaybetti.

Ekleme: 13.01.2023 - 09:00 Güncelleme: 13.01.2023 - 09:04 / Editör: Ozge Selin
Ataşehir'de aşırı hız faciası: Lüks otomobil hurdaya döndü bir kişi öldüKaza saat 04.00 sıralarında Kozyatağı Mevkii, Edirne istikameti, Sahrayıcedit-Erenköy yol ayrımında meydana geldi.

İddiaya göre aşırı süratli olduğu iddia edilen Berk Şahin’in kullandığı 10 BAT 91 plakalı lüks otomobil, yağışlı hava nedeniyle kayganlaşan yolda, aynı yönde seyir halindeki Sinan Altınzencir’in kullandığı 34 CMF 782 plakalı hafif ticari araca arkadan çarptı.

Çarpmanın etkisiyle savrulan otomobil bariyerlere çarparak durabildi. Kazada Berk Şahin otomobilin içinde sıkıştı. Kazanın ardından olay yerine çok sayıda, itfaiye, sağlık ve polis ekibi sevk edildi.

Ataşehir'de aşırı hız faciası: Lüks otomobil hurdaya döndü bir kişi öldü

Olay yerine gelen itfaiye ekiplerinin çalışmalarının ardından Berk Şahin sıkıştığı yerden kurtarıldı. Hemen ambulansa alınan Şahin, Sağlık ekiplerinin yaptığı tüm müdahalelere rağmen olay yerinde hayatını kaybetti.

Şahin’in cenazesi Adli Tıp Kurumu Morgu’na kaldırılırken, hafif ticari aracın sürücüsü Sinan Altınzencir ise kazadan yara almadan kurtuldu. Kazanın ardından Olay Yeri İnceleme Ekibi’de olay yerine gelerek incelemelerde bulundu.

Kazanın ardından D-100 karayolu Edirne istikametinde trafik tamamen durdu. Sağlık ekiplerinin ve Olay Yeri İnceleme ekibinin çalışmalarının ardından önce yan yoldan kontrollü olarak açılan trafik, kazaya karışan araçların olay yerinden çekilmesinin ardından normale döndü.

Ataşehir'de aşırı hız faciası: Lüks otomobil hurdaya döndü bir kişi öldü
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