Ulaşım sorunları İBB Meclis gündeminde: 'Her gün 400 sefer arızalar nedeniyle yapılamıyor'

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Meclisi Ocak ayı 3'üncü birleşimi Meclis 2'nci Başkanvekili Ömer Faruk Kalaycı başkanlığında, Saraçhane'de gerçekleşti.Ocak ayı toplantıları 3'üncü birleşiminde konuşma yapan Ulaşım ve Trafik Komisyonu Üyesi Halit Cebeci, İstanbul'daki ulaşım sorununu gündeme getirdi.'METROBÜS YOLLARINA İYİLEŞTİRME YAPILMADI'Cebeci, Metrobüs'te yaşanan sorunlara ilişkin, 'Vatandaşlarımız gelmeyen metrobüsler nedeniyle duraklarda itiş kakış, tıklım tıklım beklemek zorunda bırakılıyor. Zamanında gelen neredeyse hiçbir araç yok. Tabii bunun temel iki sebebi var. Birincisi, metrobüs yollarının bizim zamanımızda yaptırıldığı şekliyle kalması ve bakım onarımının yapılmamasıdır. Kış aylarında tuz ve solüsyon dökülerek asfalt deforme edilmesine rağmen gerekli iyileştirmeler yapılmadığı için derin çukurlar ve yarıklar oluşan yollar. İBB yönetiminin bizatihi otobüslerin üreticisi olan Mercedes'e 'Siz yeterli değilsiniz.' diyerek bakım onarım ihalesini, üretici firmaya vermemesi de aslında otobüslerin ve metrobüslerin yolda kalmasının da ana etkenlerinden ikincisi olarak karşımıza çıkmaktadır' dedi.'İBB BAŞKANI KENDİ ULAŞIM PROBLEMİNİ ÇÖZDÜ'İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun seçim döneminde kentin ulaşım sorununu çözeceğine dair vaatlerini hatırlatan Cebeci, 'O kendi problemini çözeceğini ifade etmiş. Denizlerimizi korumak için alınan İBB'ye ait tekneyi kendisine tahsis ettirip tekneyle deniz ulaşımında çığır açan bir yaklaşımla kendi ulaşım problemini çözmüş oldu. Gelelim İETT'ye. 151 yıllık İETT Genel Müdürlüğü, AK Parti döneminde tüm ulaşım otoritelerinin ve tüm İstanbullu vatandaşlarımızın övgüsüne mazhar olmuştur. 2015 yılında Türkiye Mükemmellik Ödülü sahibi vakıf bir kuruluştur. AK Parti hizmet yıllarında 3 bin 47 yeni otobüs temin edilmiş, yaklaşık 2 bin adet özel halk otobüsü yenilenmiş, toplam 6 bin 510 araç ile İstanbul halkına hizmet verilmiştir. Yüzlerce yeni hat kazandırılmış, binlerce durak modern durak haline getirilmiş, planlanan sefer gerçekleşme oranları yüzde 97'lere kadar çıkartılmıştır. Yolcu memnuniyeti yüzde 80-90 bandına ulaşmıştır. Biz devrettiğimizde Avrupa'nın en genç otobüs filosu İETT'nin elinde bulunmaktaydı. Uluslararası toplu taşımacılar birliğinin de kabul ettiği ideal ortalama otobüs yaş sınırının 5 yaşta tutulabilmesi için filoya her yıl 300-400 yeni otobüs ilavesinin yapılması gerektiği ortadayken İBB yönetimi 3,5 yılda sadece 160 otobüs temin edebilmiştir. Otobüsler için 0-7 yaş şartı, zaruretten 0-9 yaş olarak değiştirilmiştir. Bu da İstanbullu hemşerilerimizin modeli düşük, eski araçlarla seyahat etmesi gibi bir durumu ortaya koymuştur. Bunun neticesi olarak da sürekli bozulan, yanan, yolda kalan freni tutmadığı için kaza yapan, araziye, tarlaya uçan, düz yolda gidemediği için arkadan itilen otobüsler haline gelmiştir. Maalesef vatandaşlarımızın can ve mal güvenliğini tehdit eder hale gelen bir otobüs filosu ile karşı karşıya kalınmıştır' diye konuştu.'CHP MİLLETVEKİLİ KARABAT'IN MALİ MÜŞAVİRİ OLDUĞU ŞİRKETE 4 MİLYAR TL ARTI KDV ÖDENDİ'Cebeci, İETT otobüslerinin bakım ve onarım işlerinin CHP İstanbul Milletvekili Özgür Karabat'ın mali müşavirliğini yaptığı firmaya verilmesine tepki göstererek şunları söyledi:'Bunun sebebi bakım ve onarım ihaleleri herhangi bir tecrübesi bulunmayan, Karabatak bir firmaya, verilmiş olmasıdır. Garajlardaki teknik kadro refüze edilmiş, Bakım Kontrol işi, ehlinden alınmış, yedek parça ve ambar stok takip sistemi bozulmuştur. Araçları girişte kontrol eden, araçlardaki arıza kayıtlarını toplayıp, garaj mühendislerine bildiren tesellüm sistemi çalıştırılamamıştır. Avrupa'nın, En genç Filosu özelliğine haiz otobüsler, yanan, yolda kalan, çalışmayan, gelmeyen, yaşlı, bozuk otobüs hizmeti şeklinde, ülke gündemine oturmuştur. Günlük, 2 binin üzerinde arıza yaşanmakta ve 350- 400 civarında sefer, zayii edilmektedir. 2019-2020-2021 yılları içerisinde otobüs, bakım, onarım ve otobüs alımı için 4 milyar artı KDV rakam ödenmiş. İETT kara bir batağa hem operasyon olarak hem de mali olarak sürüklenmiştir.''BIRAKIP GİTMENİZE 1 YIL KALA HALKIMIZA HER ŞEYİ ANLATACAĞIZ'Cebeci, yaşanan sıkıntıları İstanbul halkına anlatmaya devam edeceklerini dile getirerek 'Unutturmayacağız. Hesap soracağız. Bu boş vermişliğin ve bu rahatlığın hesabını soracağız. Bırakıp gitmenize bir yıl kala halkımıza gerçekleri anlatacağız. Yalanlarınızı bir bir yüzünüze vuracağız. Taahhütlerinizi gerçekleştirmemeniz bir yana, tıkır tıkır işleyen belediyemizi nasıl bu hale getirdiğinizi anlatacağız. Liyakatsiz, kifayetsiz kadrolarınızla işleyen sistemi nasıl istemez hale getirdiğinizi anlatacağız. Parası hazır olduğu halde metroları nasıl yapmadığınızı anlatacağız. Metro sistemindeki arızaları, sefer iptallerini, kazaları, yürümeyen merdivenleri, çalışmayan asansörleri, fiber arızalarını, iletişim hatalarını anlatacağız. Sefer düzenleri bozulan tramvayları, kazaları, sinyalizasyon bozukluklarını çalışmayan yolcu bilgi sistemlerini anlatacağız. Kendi kendine giden defolu metrobüsleri, çalıştıramadığınız çarpışma uyarı sistemlerini, yolda kalan, yanan, kaza yapan otobüsleri, metrobüs yolunda yürümek zorunda kalan İstanbulluları anlatacağız. Tecrübesiz karabatak firmasına fahiş fiyattan ihale verip hangi şartlar bahane edilerek üretici firma ihale dışına bırakılmış? Onu anlatacağız' ifadelerini kullandı.